Kastamonu’nun Araç ilçesinde şarampole devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, gece saatlerinde Kastamonu’nun Araç ilçesi Yeşilova köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 78 YA 578 plakalı kamyon, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole devrildi. Kazada kamyon sürücüsü, araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sürücü sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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