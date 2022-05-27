Hastaneye gitmek isterken hafif ticari aracın çarptığı kadın öldü

Kastamonu'da hastaneye gittiği sırada yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinden Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine muayene olmak için gelen 70 yaşındaki Halime Ünal, yolcu minibüsünden indikten sonra yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada hızla gelen hafif ticari aracın çarptığı Halime Ünal, yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ünal, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Ünal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaşlı kadının cenazesi, hastanenin morguna kıldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.