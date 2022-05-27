Kastamonu’da 20 öğrenci yedikleri yemekten zehirlendi

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde bulunan yatılı bölge okulunda 20 öğrenci, bulantı, kusma gibi şikayetler sonrasında hastaneye müracaat etti.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesinde bulunan yatılı bölge okulunda öğrenim gören 20 öğrenci, bulantı, kusma gibi şikayetler üzerine Taşköprü Devlet Hastanesine müracaat etti. Yedikleri yemekten zehirlendikleri düşünülen öğrenciler, tedbir amaçlı müşahede tedavi altına alındı.

Taşköprü Kaymakamlığından yapılan açıklamada, öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilerek, “Taşköprü Yatılı Bölge Okulumuzda öğrenim gören 20 öğrencimiz de bulantı, kusma şikayetleri görülmesi üzerine öğrencilerimiz hastanede tedbir amaçlı müşahede altına alınmış olup, genel durumlarında endişe edilecek bir durum bulunmamaktadır” denildi.

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