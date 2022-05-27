Jandarma ekiplerinin bulduğu yaralı kaplumbağa tedavi altına alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kastamonu’da İl Jandarma Komutanlığına bağlı Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından yaralı olarak bulunan kaplumbağa, tedavi altın alındı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, devriye çalışmaları sırasında KastamonuAbana karayolu Yaralıgöz mevkiinde kabuk kısmından yaralanmış kaplumbağa buldu.

Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan kaplumbağa, tedavi edilmek üzere Kastamonu İl merkezinde bulunan veteriner polikliniğine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.