Ekmek arasında uyuşturucu taşırken yakalandı

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)KASTAMONU'nun Abana ilçesinde, ekmek arasında uyuşturucu taşıyan şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Abana İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik yaptığı çalışma kapsamında yolcu otobüsüyle İstanbul'dan Kastamonu'nun Abana ilçesine gelen S.B.'nin üzerinde arama yaptı. Aramada, şüphelinin yanındaki ekmeğin arasında 35 gram metamfetamin ele geçirildi. S.B., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kastamonu Gürkan YILMAZ
2022-05-27 15:15:09
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