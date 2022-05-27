AFAD ilk kez düzenledi: Gençler ve gönüllüler yarışıyor

AFAD tarafından farkındalık oluşturmak amacıyla ilk kez düzenlenen "Gençler ve Gönüllüler Yarışıyor Etkinliği" Kastamonu'da başladı. 660 kişinin katılım sağladığı etkinlik çerçevesinde 3 gün boyunca çeşitli yarışmalar ve etkinlikler düzenlenecek.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın koordinesinde, Türkiye'de ilk kez düzenlenen "Gençler ve Gönüllüler Yarışıyor Etkinliği" Kastamonu'da başladı. Kastamonu Yolkonak Gençlik Kampında gerçekleşen etkim, 553 genç ve gönüllü bir araya geldi. 3 gün sürecek programda katılımcılar, yarışmalar ve etkinliklerle afetlerde doğru davranış kültürünü geliştirecek.



660 kişi katılıyor

AFAD’ın Gençler ve Gönüllüler Yarışıyor Etkinliği, yarışmalar, etkinlikler, derecelendirme heyecanı ve konserlere ev sahipliği yapacak. Program çerçevesinde, 3 gün sürecek “Üniversiteler Arası Arama ve Kurtarma Yarışması” düzenlenecek. “Afet ve Gönüllülük Konulu Fotoğraf Yarışması” ve “Liseler Arası Afetler Konulu Kompozisyon ile Afetlerde Gönüllülük Konulu Resim Yarışması"nda ulusal dereceye girecekler belli olacak. Etkinlikler çerçevesinde Sinan Akçıl ve Murat Kekilli konserleri gerçekleştirilecek. Etkinliklere, eğitmen ve antrenörler dahil toplam 660 kişi katılım sağlayacak.



448 genç yarışacak

AFAD, üniversite öğrencileri arasında AFAD Gönüllülüğünü teşvik etmek için ‘Üniversiteler Arası Arama ve Kurtarma Yarışması’ düzenliyor. Yarışmaya 25 ildeki 32 üniversitede öğrenim gören toplam 448 genç katılıyor. Katılımcılar, üniversitelerinde arama kurtarma kulübü kurup AFAD il müdürlüklerinden gerekli eğitimi alan gençlerden meydana geliyor. Yarışma, enkaza girişte standart operasyon prosedürleri, enkazda kurtarma, doğada kayıp arama, iple yapay tırmanış parkurlarından ve afet ve acil durumlar hakkındaki bilgi yarışmasından oluşuyor.



Resim, fotoğraf ve kompozisyonlarla yarışacaklar

Etkinliklerde, 3 ayrı yarışmanın ulusal düzeyde derece kazanan isimleri belli olacak. Bu yüzden kampta, AFAD Gönüllüleri arasında düzenlenen “Afet ve Gönüllülük Konulu Fotoğraf Yarışması” ve “Liseler Arası Afetler Konulu Kompozisyon ile Afetlerde Gönüllülük Konulu Resim Yarışması"nda bölge derecelerine girenler de yerlerini aldı. Bölgelerinde derece sahibi olan 63 AFAD gönüllüsü, eserleriyle ulusal değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilecek. Ulusal düzeyde kazananlar belirlenerek ödüllerine düzenlenecek törenle kavuşacak.



“3 gün sürecek çalışmamızda 500 tane gönüllümüz yarışmalara katılıyor”

AFAD Gönüllü Bağışçı İlişkiler Daire Başkanı Mehmet Akif Can, “İçişleri Bakanlığımız AFAD Başkanlığınca ‘Gençler ve Gönüllüler Yarışıyor’ etkinliğini Yolkonak Gençlik Kampı’nda gerçekleştiriyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımız ile Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile ortak yürüttüğümüz 3 gün sürecek bu çalışmamızda 500 tane gönüllümüz yarışmalara katılıyor. Bunlar daha öncesinde 7 bölgede 1., 2. ve 3’üncüleri seçildi. Hem fotoğraf hem resim hem de kompozisyon dallarında yarışmalara katılan ve dereceye giren gönüllülerimiz ve afete hazırlık kulübü öğrencileri, lise öğrencilerimiz burada 3 gün boyunca sosyal aktivitelere katılacaklar halı saha, futbol, okçuluk gibi birtakım sosyal ve spor aktivitelerine katılacaklar ve aynı zamanda Cumartesi akşamı Sina Akçıl, Pazar akşamı da Murat Kekilli konserleriyle onlara güzel bir zaman dilimiz geçirmek istiyoruz. 7 bölgeden bu sanat alanlarında birinci olan arkadaşlarımız burada Milli Eğitim Bakanlığımızın oluşturduğu jüri üyeleri ile beraber Türkiye 1., 2. ve 3’üncülüğü için yarışacaklar. Bu yarışmalarda dereceye girenlere de değişik ödüller takdim edeceğiz. Özellikle hem resimde kompozisyon hem de fotoğraf dallarındaki yarışmalarda ana tema olarak afetlere hazırlık ve gönüllülük konusunu işledik. Çünkü toplumumuzun afetlere hazır bir toplum olması, bu konuda duyarlılığın üst seviyeye çekilmesini istiyoruz. Gönüllülüğün gençler ve insanlarımız arasında yayılmasını, bu konuda teşvik edilmesini amaçlıyoruz. Bu amaçla hem resim hem kompozisyon hem de fotoğraf dalında afetler ve gönüllülük konularını işledik. Güzel bir etkinlik olacağını düşünüyoruz” dedi.



“25 ilimizden 32 üniversitemizin katıldığı bir yarışma düzenliyoruz”

AFAD Eğitim Daire Başkanı Nalan Aydın ise, “Bugün Kastamonu’da Yolkonak Gençlik Kampında bulunuyoruz. Etkinliğimizin amacı gençler arasındaki gönüllüğü teşvik etmektir. İlk defa yapılan bir uygulama. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle bu eğitimi düzenledik. Bugün burada başlayan yarışma üniversiteler arasında arama kurtarma yarışmasıdır. Liselerde ve üniversitelerde kurdurduğumuz kulüpler aracılığıyla gençler arasındaki bu etkinlikler ile bu faaliyetlerin farkındalığını arttırmaktır ve gençlerimizi bu işin içerisine dahil edebilmektir. 25 ilimizden 32 üniversitemizin katıldığı bir yarışma düzenledik şu an burada. Yarışma 5 etaptan oluşuyor. Standart prosedürlerin neler olduğu, enkazda kurtarma, doğada kayıp arama, ip ile yapay tırmanış, afet ve acil durumlar bilgi yarışması. Bunların sonucunda Türkiye’nin birincisi, ikincisi ve üçüncüsü seçilecek. Bu ilk kez yaptığımız bir uygulama. İnşallah gençlerimizin farkındalığını arttırmış olacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.