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AFAD Başkanı Sezer: “Şu ana kadar 53 bin tatbikat gerçekleştirdik” AFAD’ın ilk kez düzenlediği gençler ve gönüllüler yarışıyor yarışmaları devam ediyor

İHA

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) 'Gençler ve Gönüllüler Yarışıyor' etkinliği çerçevesinde Türkiye'de ilk kez düzenlenen yarışmalar devam ediyor. Eğitmen ve antrenörler dahil toplam 660 kişinin katıldığı yarışmalarda gönüllüleri ziyaret eden AFAD Başkanı Yunus Sezer, şu ana kadar 53 bin tatbikat gerçekleştirdiklerini kaydetti.

AFAD Başkanı Sezer: “Şu ana kadar 53 bin tatbikat gerçekleştirdik” AFAD’ın ilk kez düzenlediği gençler ve gönüllüler yarışıyor yarışmaları devam ediyor

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) ‘Gençler ve Gönüllüler Yarışıyor’ etkinliği çerçevesinde Türkiye’de ilk kez düzenlenen yarışmalar devam ediyor. Eğitmen ve antrenörler dahil toplam 660 kişinin katıldığı yarışmalarda gönüllüleri ziyaret eden AFAD Başkanı Yunus Sezer, şu ana kadar 53 bin tatbikat gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Gençler ve gönüllüler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının koordinesinde yarışıp eğlenirken afet farkındalığını arttıracakları Gençler ve Gönüllüler Yarışıyor etkinliği Kastamonu’da devam ediyor. Türkiye’de ilk kez Kastamonu Yolkonak Gençlik Kampı'nda gerçekleştirilen gençler ve gönüllüler yarışıyor etkinliğine 553 genç ve gönüllü katıldı. 3 gün sürecek programda katılımcılar, yarışmalar ve etkinliklerle afetlerde doğru davranış kültürünü geliştirirken ayrıca düzenlenecek konserlerle de eğlenecek.

AFAD’ın programı çerçevesinde 3 gün sürecek “Üniversiteler Arası Arama ve Kurtarma Yarışması” düzenleniyor. Bunun yanı sıra “Afet ve Gönüllülük Konulu Fotoğraf Yarışması” ve “Liseler Arası Afetler Konulu Kompozisyon ile Afetlerde Gönüllülük Konulu Resim Yarışmasında” ulusal dereceye girenler, etkinlik çerçevesinde Pazar günü yapılacak son etkinlikte belli olacak. Etkinliklerde Sinan Akçıl ve Murat Kekilli de konser verecek.

Üniversiteler arası arama ve kurtarma yarışması büyük heyecana sahne oluyor
AFAD tarafından üniversite öğrencileri arasında AFAD Gönüllülüğünü teşvik etmek için düzenlenen ‘Üniversiteler Arası Arama ve Kurtarma Yarışması’ büyük heyecana sahne oluyor. Zamana karşı yapılan yarışmalarda öğrenciler, birinci gelebilmek için kıyasıya birbirleriyle mücadele ediyor.

Yarışmalara 25 ildeki 32 üniversitede öğrenim gören toplam 448 genç katıldı. Yarışma etapları Enkaza Girişte Standart Operasyon Prosedürleri, Enkazda Kurtarma (Üstten ve Yandan Giriş teknikleri İçeren), Doğada Kayıp Arama (GPS ile Koordinat Bulma ve Sedye Taşıma), İple Yapay Tırmanış (Kule Üzerinde) parkurlarından ve Afet ve Acil Durumlar Hakkında Bilgi Yarışması’ndan oluşuyor.

Bunların yanı sıra etkinliklerin son günü olan Pazar günü, 3 ayrı yarışmanın ulusal düzeyde derece kazanan isimleri de belli olacak. Bölgelerinde derece sahibi olan 63 AFAD gönüllüsü, eserleriyle Ulusal Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilecek. Ulusal düzeyde kazananlar belirlenecek, ardından ödüllerine düzenlenecek törenle kavuşacak.

“Şu ana kadar 53 bin tatbikat gerçekleştirdik”
Gençler ve gönüllülerin yarıştığı etkinliği AFAD Başkanı Yunus Sezer’de ziyaret etti. Bir süre gönüllülerin yarışmasını izleyen Sezer, görevlilerden bilgi aldı. Gönüllüleri de ziyaret ederek sohbet eden AFAD Başkanı Yunus Sezer, “Önemli bir etkinlik için Kastamonu’dayız. Neredeyse 1 yıldır süren bir hazırlığımız var. Üniversiteler arası, gençler arası ve gönüllüler arası birtakım etkinliklerimiz oldu. Bu etkinliklerin ardından 3 gün süren bir yarışma tertip ettik. Bizim açımızdan önemli. Malumunuz bu yıl tatbikat yılı. Türkiye’nin her yerinde tatbikatlar gerçekleştiriyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 53 bin tatbikat yaptık. Bir taraftan da gençlerimizi üniversitelerde, liselerde gönüllülerimiz arasında afet farkındalık eğitimi vermeye başlıyoruz. Üniversiteler arasında bu yıl bir yarışma programı planladık. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığımızın katkılarıyla düzenledik. 25 ilimizden 32 tane üniversitemiz var. Gençlerimiz 5 parkurumuzdan oluşan doğada GPS ile arama kurtarmayı içeren yine tırmanışları içeren 5 parkurdan oluşan yarışmaları buradan düzenliyoruz. Hakemlerimiz var, hakemlerimizle birlikte inşallah yarın bu yarışmalar sonuçlanmış olacak. Aynı zamanda liselerimiz arasında da 7 bölgemizde illerimiz arasında yarışmalar düzenlendi. Bu yarışmalarda da kompozisyon, resim ve afet farkındalığını içeren yarışmalar düzenlendi. 650’ye yakın öğrencimiz lise ve gönüllü öğrencilerimiz burada bulunuyor. Kompozisyon, resim ve farkındalık alanında finalde bir araya gelecekler. Bu yarışmaların sonuçları açıklanacak. Bizim açımızdan çok önemli, üniversiteler bir araya ilk kez bu çerçevede bu anlamda getiriyoruz. İlk olmasına rağmen önemli bir katılım oldu. Öğrencilerimiz arasında büyük bir disiplinle birlikte bu yarışmalar devam ediyor. Yaklaşık burada 500 tane üniversite öğrencimiz var. 32 tane üniversitemiz bu yarışmalara katılıyor. 5 etaptan yarışmalar oluşuyor. Akşamda iki tane güzide sanatçımız konser verecek. İnşallah gençlerimiz hem eğleniyor hem de eğitim alıyorlar. Bu yarışmalar ve eğitimler bittikten sonra gönül rahatlığıyla şunu söyleyebiliriz, şu anda bizim 32 tane daha arama kurtarma birliğimiz hazır olmuş olacak. Gençlerimiz mezun olsalar bile bulundukları illerde bu etkinliklere bizim ile birlikte devam edecekler. Bu manada ben destekleri için herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Önümüzdeki yıl daha geniş katılımlı bir yarışma organize edeceklerini belirten Sezer, “Kastamonu hem doğasıyla hem de geçen yıl yaşadığımız afetler nedeniyle bir farkındalık oluşturuyor. Gençlerimizde, Yolkonak Gençlik Merkezinde 3 gün boyunca hem öğrenecekler hem eğlenip hem de yarışacaklar” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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