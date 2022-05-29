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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu'da fetih programı

İHA

Kastamonu'da fetih programı

Kastamonu'da, İstanbul'un fethinin yıldönümü dualarla kutlandı.
Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı Kastamonu Şubesi tarafından, İstanbul'un fethinin yıldönümü çerçevesinde 'fetih programı' düzenlendi. İsmail Bey Camiinde düzenlenen program, öğle namazı öncesinde Fetih Suresinin okunmasıyla başladı. Namaz sonrası fethin önemi, Kastamonu ile İstanbul'un fethinin bağlantısı ile ilgili konuşmalar yapıldı. Programa Kastamonu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yurt, siyasi parti ve STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program duaların edilmesinin ardından yapılan ikramlarla sona erdi.
Programda konuşan TÜRKAV Şube Başkanı Hamdi Özden, "Türk tarihinin altın sayfalarında yer alan İstanbul'un fethinin 569. yılını kutluyor, kahraman ecdadımızı hayırla yad ediyoruz. İstanbul'un Fethi ile Kastamonu arasında özel bir münasebet bulunmaktadır. Fetih ile Kastamonu bağı öncelikle İstanbul'un fethini gerçekleştiren Fatih Sultan Mehmet Han'ın annesi sebebiyledir. Yani bu büyük fetih bu toprakların evlatları tarafından gerçekleştirilmiştir" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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