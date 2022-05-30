Mesleki Eğitimde Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı proje başvurularına açıldı

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından mesleki ve teknik eğitim kurumlarındaki beşeri sermaye kapasitesinin artırılması ve gençlerde girişimcilik yetkinliklerinin geliştirilmesine yönelik ilan edilen “2022 yılı Mesleki Eğitimde Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı” 27 Mayıs 2022 tarihi itibariyle proje başvurusuna açıldı.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (KUZKA) TR82 Bölgesi 20142023 Bölge Planı, 20192023 Kurumsal Stratejik Planı ile Kadınların ve Gençlerin İşgücü Potansiyelinin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı Yönetim Planı amaçları doğrultusunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 20222023 Yılları Genç İstihdamı Teması faaliyetlerine katkı sağlayacak şekilde hazırladığı “2022 yılı Mesleki Eğitimde Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı’na (MEKG_TD)”, 27 Mayıs 2022 tarihi itibariyle proje başvurusu kabul edilmeye başlandı.

Program çerçevesinde belirtilen alanlarda “Mesleki ve teknik eğitim kurumlarındaki beşeri sermaye kapasitesinin geliştirilmesine yönelik eğitim ve danışmanlık desteği” ile “Gençlerde girişimcilik yetkinliklerinin geliştirilmesine yönelik eğitim desteği” sağlayacak olan Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, Kastamonu, Çankırı ve Sinop’tan potansiyel başvuru sahipleri tarafından sunulacak projeleri kabul edecek.

KUZKA, destekleyeceği 250 bin TL bütçeli Mesleki Eğitimde Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı ile genç istihdamının geliştirilmesi ve TR82 Bölgesindeki çalışma hayatı ve iş ortamının iyileştirilmesine katkı sağlamayı hedefliyor. Bu bağlamda, Kastamonu, Çankırı ve Sinop İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile Üniversiteleri, ihtiyaç duyulan alanlarda beşeri sermayenin geliştirilmesine yönelik eğitim ve danışmanlık gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetler için teknik destek proje başvurusunda bulunabilecekler.

Potansiyel proje başvuru sahipleri KUZKA tarafından 27 Mayıs 2022 tarihinde ilan edilen programa, Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden Ağustos ayının sonuna kadar proje başvurusu yapabilecekler. İki dönem şeklinde uygulanacak programa MayısHaziran döneminde 30 Haziran 2022 23.59’a kadar, Temmuz Ağustos döneminde ise 31 Ağustos 2022 23.59’a kadar proje başvuruları kabul edilecek.

Programa başvuru yapmak isteyenlerin detaylı bilgiye KUZKA’nın resmi web sitesi üzerinde ulaşılabileceği belirtildi.

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