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Doğa turizminin kalbi bu ilçede atacak Doğal güzelliği ile mest eden Suğla Yaylası, doğaseverlerin uğrak noktası olacak

İHA

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde turizm yatırımının yapıldığı Suğla Yaylası ile inşa edilen Atlı Turizm Merkezi, doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşların uğrak noktası olmaya hazırlanıyor.

Doğa turizminin kalbi bu ilçede atacak Doğal güzelliği ile mest eden Suğla Yaylası, doğaseverlerin uğrak noktası olacak

Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde turizm yatırımının yapıldığı Suğla Yaylası ile inşa edilen Atlı Turizm Merkezi, doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşların uğrak noktası olmaya hazırlanıyor.
Kastamonu’nun Azdavay ilçesine yaklaşık 8,5 kilometre mesafede olan Suğla Yaylası, Azdavay Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Kuzey kalkınma Ajansı’nın (KUZKA) maliyetinin yüzde 90'ı için destek sağladığı proje ile doğa turizminin durak noktalarından olmaya hazırlanıyor. 2018 yılında 29 yıl süreyle Azdavay Belediyesine tahsisi edilen Suğla Yaylası, sürdürülen proje ile Türkiye’nin sayılı doğa turizmi merkezlerinden biri olmayı hedefliyor. KUZKA tarafından sağlanan destekle hayata geçirilen proje çerçevesinde, yapılan 49 adet ve 240 yatak kapasiteli kır evleri, 250 kişi kapasiteli kır lokantası, yaklaşık 200 kişi kapasiteli konferans salonu, spor alanları, karavan park alanı, atlı spor alanı, spor tesisleri, piknik alanı, yürüyüş yolları, amatör kayak pisti, macera sporları parkuru, yöresel ürün satış noktaları ve açık hava etkinlik alanı gibi çok sayıda üniteden oluşacak merkezde, doğa içerisinde vatandaşlara unutulmaz anlar yaşatılması hedefleniyor.

100 yıllık ahşaplarla yapılan Atlı Turizm Merkezi ziyaretçilerini bekliyor
Turizm çalışmaları çerçevesinde Azdavay ilçe merkezine 3,5 kilometre uzaklıkta, 100 yıllık ahşap malzemeler kullanılarak inşa edilen Atlı Turizm Merkezi de ziyaretçilerini ağırlamayı bekliyor. Köylerde fonksiyonunu tamamlamış ambarlar ve samanlıklardan çıkarılan ahşaplarla yapılan kafe, mescit ve samanlıkların bulunduğu merkezin bölgeyi ziyaret eden vatandaşlardan yoğun ilgi görmesi bekliyor. Kamelya, tenis alanı, langırt bölümü, at binme alanı, bisiklet, deniz bisikleti, kano, satranç alanlarının da bulunduğu merkezde ziyaretçilerin doğa ile iç içe vakit geçirmesi hedefleniyor.

“Türkiye’nin en güzel noktalarından bir tanesi”
Suğla Yaylası ve Atlı Turizm Merkezi’nde yapılan turizm yatırımları ile ilgili bilgi veren Azdavay Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek, “Yapmış olduğumuz bütün turizm alt yapıları bölgemizi cazibe merkezi haline getirdi. Azdavay, Pınarbaşı, Daday üçgeni, Kastamonu’nun doğa turizminde öne çıkan bölgesi olduğunu düşünüyorum. Atlı Turizm Merkezinde, günü birlik etkinlikler ve yöresel ürünleri tamamen ikram edeceğimiz bir mekan halinde. Burada ata binenler, bisikletlere binmek isteyenler, yürüyüş yapmak isteyenler günü birlik piknik alanlarında en konforlu şekilde zaman geçirmek isteyenlerin uğrak noktası. İddia ediyorum, Türkiye’nin en güzel noktalarından bir tanesi. Bu çalışmamızda tarihimizde 100 yıldır ömrü olan ambarları, köy evlerini burada konuşlandırarak farklı bir aktivite alanına dönüştürdük. Burada herkes masa tenisi, satranç oynayabiliyor. Macera parkurunda bütün kültürümüze dayalı oyunları oynayabiliyor. Küçük çocuklarımızdan gençlerimize, büyüklerimize kadar herkesin gün boyu buradan ayrılmak istemeyeceği aktivite alanları oluşturulmuş oldu” dedi.

“Sürdürülebilir bir turizm altyapısı oluşturmaya çalışıyoruz”
Doğa turizminde bir marka olmayı hedeflediklerini vurgulayan Başkan Civelek, “Azdavay’da turizm vizyonumuz doğa turizminde marka olmaktı. Bu anlamda gayretlerimiz, alt yapı çalışmalarımız devam ederken kültürümüzden asla uzaklaşmamayı, kültürümüzü yaşatmak ve bunlarla sunum yapmayı önemsiyoruz. Akdeniz ve Ege’deki gibi sürekli insanların gelmesine yönelik değil, sürdürülebilir bir altyapıyı oluşturmayı hedefliyoruz. Sürdürülebilir olması için de bir kültürel değerlere sahip olması ve doğanın bozulmadan sunulması gerektiğini düşünüyorum. Çalışmalarımız da bu yönde devam ediyor” diye konuştu.

“Doğa turizmi için bu bölgeye gelen ziyaretçilerin doğada konaklamasını çok istiyoruz”
Doğa turizmi ile dikkat çekenin bölgede konaklamak isteyen vatandaşlar için önemli bir projeye imza attıklarını ifade eden Civelek, “Suğla Yaylası, Azdavay, Pınarbaşı turizmine katkı sağlamak amacıyla konaklamalı bir altyapı hazırlamaya çalıştık. 400 dönümlük bir arazide. Çevre ve Orman Bakanlığından arazisini tahsis ettik. 3 tane gölet oluşturduk, göletlerimiz masmavi görüntüsünde. 49 tane kır evi, 50 adet karavan kamp alanı, 100 adet de çadır kamp alanı projelendirdik. Karavan kamp alanında bu yıl çalışmalar bitecek. Bu yıl itibari ile 20 kır evi bitmek üzere. Her kır evi bir köyümüzü temsil edecek. 240 civarında konaklama kapasitesi oluşacak. Bu çok önemli. Doğa turizmi için bu bölgeye gelen ziyaretçilerin doğada konaklamasını çok istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Çalışmaların yüzde 60’ı gerçekleşti”
Suğla Yaylası’ndaki çalışmaların büyük kısmının tamamlandığını ifade eden Başkan Civelek, “Şu anda çalışmaların yüzde 60’ı gerçekleşti. Önümüzdeki 12 yıl içerisinde tamamlanacaktır. Cam terasımıza giden yollarımızda, Suğla Yaylasındaki çalışmalarımızda Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansımızın çok büyük destekleri oldu. Yapmış olduğumuz projeye yüzde 60 destek verdiler. Suğla Yaylası’nda yapacağımız karavan kamp alanı Kastamonu’nun en önemli alanlarından bir tanesi olacak. Bunun da ödeneğinin yüzde 90’ı KUZKA tarafından yüzde 10’u belediyemiz tarafından karşılanıyor. Buradaki çalışmalarımızda en büyük desteğimizi Anadolu Kalkınma Ajansımız sağladı” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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