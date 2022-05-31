TR82 Bölgesi Kadın Kooperatifleri ‘e-ticaret’ eğitimi aldı

Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinde faaliyet gösteren kadın kooperatiflerine ‘eticaret’ eğitimi verildi.

TR82 Bölgesi’ndeki Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinde faaliyet gösteren kadın kooperatiflerinin dijital satış ve pazarlama kapasitelerini geliştirmek amacıyla Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü ile Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) iş birliğinde kadın kooperatiflerine eticaret eğitimi verildi. Çevrimiçi ortamda düzenlenen eticaret eğitimine Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinde faaliyet gösteren kadın kooperatifleri ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Eğitim çerçevesinde katılımcılara, ‘Hepsiburada’, ‘Gittigidiyor’, ‘Albikere.com’ ve ‘N11’ eticaret platformlarının kullanımı ve sunduğu avantajlar hakkında bilgilendirme sunumları gerçekleştirildi.

Eğitim öncesinde açılışta kadın kooperatifi üyelerine hitap eden KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç, ajans tarafından kadınlara yönelik yürütülmekte olan Gücüm Emeğim Platformu, kadın kooperatifleri üst birlik kurulumu, eticaret platformu çalışmaları hakkında bilgi verdi. Konuşmasında eticaret eğitimlerinin gerekliliğine de dikkat çeken Genç, kadın kooperatiflerinin hali hazırda hizmet vermekte olan eticaret platformlarında yer almaları tavsiyesinde bulundu.

Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Eğitim ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Yavuz Selim Akçakale ise konuşmasında kadın kooperatiflerinin eticaret platformlarında yer almalarının önemine değindi. Eticaret platformlarının kadın kooperatiflerine yönelik kullanım ve avantajlarının sunulduğu platformları temsilcileri, ayrı ayrı sunumlar gerçekleştirdi. Sunumlarda eticaret sitelerine ilişkin kullanıcı ara yüzleri, aracılık hizmetleri, sanal dükkân açma, ürünlerin fotoğraflanması, eihracat, ürün tanıtımında dikkat edilmesi gereken konular, paketleme, pazarlama ve ticaret platformlarının avantajları hakkında bilgiler paylaşıldı.

Eğitim, kadın kooperatiflerinin eticaret platformlarına ilişkin sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.

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