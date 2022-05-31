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Başkan Vidinlioğlu: “28 ülkeden 15 bin soydaşımız Kastamonu’ya gelecek”

İHA

Başkan Vidinlioğlu: “28 ülkeden 15 bin soydaşımız Kastamonu’ya gelecek”

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, 345 Haziran tarihlerinde gerçekleştirecekleri Türk Dünyası Günlerine 28 ülkeden 15 bin civarında davetlinin katılım göstereceğini kaydetti.
345 Haziran’da Kastamonu’da gerçekleştirilecek Türk Dünyası Günleri için geri sayım başladı. Kastamonu, Türk Dünyası Günleri’nde 28 ayrı ülke ve özerk bölgeden 15 bin civarında Türk Cumhuriyetlerini ağırlayacak.
Türk Dünyası Günleri’nin, 1994’ten bugüne gelenek haline geldiğini belirten Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, “Kastamonu, 345 Haziran’da inşallah Türk Cumhuriyetlerini bir araya getirecek. Kastamonu gibi kadim bir şehre bunun çok yakışacağını düşünüyorum. Hem Selçuklu için hem Osmanlı için hem de Cumhuriyetimiz için olmazsa olmaz bir şehir Kastamonu. Onun için böyle bir şeyin öncülüğünün Kastamonu’da yapılmasından ötürü ayrı gururluyuz” ifadelerini kullandı.

“Böyle bir şeyin öncülüğünün Kastamonu’da yapılmasından ötürü ayrı gururluyuz”
Türk Dünyası Günlerinin Türkiye’de bu denli derecede ilk kez Kastamonu’da kutlanacak olmasından dolayı büyük mutluluk ve onur duyduğunu belirten Başkan Vidinlioğlu, 345 Haziran’da Türk Dünyası Günleri etkinliklerine Türk Cumhuriyetleri’nden geniş bir katılım olacağını belirterek, “345 Haziran’da yapacağımız Türk Dünyası etkinliklerinde tekrar dile getirmek istiyorum. Dünyanın 28 ayrı ülkesinden ve özerk bölgelerinden Türk Cumhuriyetlerinden gelecek soydaşlarımız kandaşlarımız, akrabalarımız var. Onlarla bir araya geleceğiz. Kastamonu’da 1994’ten beri devam eden bir gelenek olan Türk Dünyası geleneği var. Bu biz bize yaptığımız bir etkinlikti. Bunu çok daha geniş hale getirelim istedim. Bir takım sürprizlerimiz var hepsini paylaşmak istemiyorum. Ama mutlaka program açıklanacak. Onun için hem Türk Cumhuriyetlerinden hem de ülkemizin çok gözde sanatçılarından olan akşam bir konser etkinliğimiz olacak. Dronelu şovlarımız olacak. Cumhurbaşkanımızı davet ettim, Genel Başkanımız, büyük ihtimalle gelecekler, Cumhurbaşkanımızın da geleceğini umuyorum. Son başbakanımız, ak saçlımız Binali Bey’e de davetiyeyi ulaştırdım, telefonla görüştüm. Bakanlarımızdan katılanlar olacak. Kastamonu 345 Haziran’da inşallah Türk Cumhuriyetlerini bir araya getirecek. Kastamonu gibi kadim bir şehre bunun çok yakışacağını düşünüyorum. Hem Selçuklu için hem Osmanlı için hem de Cumhuriyetimiz için olmazsa olmaz bir şehir Kastamonu. Onun için böyle bir şeyin öncülüğünün Kastamonu’da yapılmasından ötürü ayrı gururluyuz. İnşallah 345 Haziran’da da tüm kardeşlerimizle bir araya geleceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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