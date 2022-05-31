Başkan Vidinlioğlu, 20 yıllık heyelan sorununa neşter vurdu Kastamonu’da heyelan sorununun yaşandığı Huzur-2’de çalışmalar başladı

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşerek, 20 yıldır heyelanların yaşandığı Huzur2 sitesi bölgesinde çalışmaların başladığını duyurdu.

Kastamonu merkezdeki eski sanayi sitesi üzerinde yer alan Huzur2 sitesi bölgesinde yaşanan heyelan sorunu Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu’nun girişimleri ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun desteğiyle çözülüyor.

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu’nun heyelanlı alanla ilgili destek talebini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu karşılıksız bırakmayarak, gerekenin yapılması talimatını verdi. Bunun üzerine Afet Önleyici Tedbir Projesi çerçevesinde AFAD’a gerekli ödenek gönderilerek, İl Özel İdaresi tarafından Nisan ayı içerisinde ihale gerçekleştirildi. Kastamonu Belediyesi, AFAD ve İl Özel İdaresi’nin ortak çalışması sonucu Huzur2 bölgesine yapılacak olan 15 milyon TL’nin üzerindeki yatırımda çalışmalar başladı. Bu yatırım ile birlikte Huzur2 sakinlerinin yaklaşık 20 yıllık sorunu da çözüme kavuşacak.

Konuyla ilgili açıklamalar yapan Belediye Başkanı Vidinlioğlu, “Göreve başladığım gün itibariyle bu alanda yaşanan heyelan sorunu bizlerin önceliği oldu. Bakanlıklarımız ile birçok çalışmayı birlikte yürüttük ve Kastamonu’muza önemli yatırımlar kazandırdık. Bu alan için de İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu başta olmak üzere bakan yardımcılarımız ile gerekli görüşmeleri yaptık. Çözüm önerimizi sunduk ve destek talebinde bulunduk. Sayın Bakanımız destek talebimize olumlu cevap verdi ve gerekli çalışmaların yürütülmesini istedi. Belediye ekiplerimiz ve bakanlıktan gelen uzmanlarımız alanda gerekli incelemeleri yaptı. Bu doğrultuda AFAD’a Afet Önleyici Tedbir Projesi çerçevesinde bakanlığımız tarafından ödenek aktarıldı. Akabinde İl Özel İdaremiz tarafından ihale yapıldı. 15 milyon TL’nin üzerinde bir yatırım Huzur2 bölgesine yapılacak. Önceki gün itibariyle çalışmalar başladı. Burada belediyemiz, AFAD ve İl Özel İdaresi ortak bir çalışma yürütüyor. Bu doğrultuda 100 adet 21,80 metre, 90 adet ise 16,20 metrelik toplam 190 adet fore kazık işlemi heyelanlı alana uygulanacak. Ayrıca bu akslarda istinat duvarı yapımı da gerçekleştirilecek. 120 gün içerisinde çalışma tamamlanacak. Çalışma tamamlandığında bölgenin yaklaşık 20 yıllık sorununu da çözmüş olacağız. Bu çalışma alanın zemin güvenliğinin sağlanması için çok önemli. Sayın İçişleri Bakanımız başta olmak üzere bizlere desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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