Kastamonu'da kurbanlığın canlı fiyatı kilogramda 63 TL olarak belirlendi

Kastamonu Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Gök, 2022 yılı kurbanlık canlı kilogram fiyatının tosunda 63 TL, damızlık vasfını yitirmiş düvede 58 TL, damızlık vasfını yitirmiş inekte 50 TL ve küçükbaşta 65 TL olarak öngörüldüğünü açıkladı.

Kastamonu Ziraat Odası Başkanlığının ev sahipliğinde Kastamonu Kırmızı Et Üreticiliği Birliği’nin başkanlığında Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Damızlık KoyunKeçi Yetiştiricileri Birliği, Gıda Maddeleri Odası ve Veteriner Hekimler Odası bir araya geldi. Toplantıda 2022 yılı Kurban Bayramı’nda kurbanlık satışı canlı hayvan kilogram ücretlerinin belirlenmesi ve vatandaşların kurbanlık alırken nelere dikkat etmesi gerektiğini içeren bir takım tavsiye kararı alındı.

Alınan kararlar Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Gök, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Butur, Damız Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bayram Pehlivan, Damızlık KoyunKeçi Yetiştiricileri Birliği Başkan Yardımcısı Alaattin Rençberoğlu, Gıda Maddeleri Odası Başkanı Ufuk Dravor ve Veteriner Hekimler Odası Başkanı Hacı İbrahim Maşalacı tarafından imzalanarak kamuoyuyla paylaştı.

Alınan ortak kararlar hakkında bilgilendirmede bulunan Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Gök, “Vatandaşlarımızın kurban vazifesini sağlıklı bir şekilde yerine getirerek, dini vecibelerini ifa etmenin huzurunu yaşamaları için kurbanlık alımsatımında artan üretim maliyetleri hesap edilmiş olup ülkemiz hayvancılığının sürdürebilirliği göz önüne alınmıştır. Bunun yanında çevre illere ve yerel üreticilerle istişare edilerek üretici ve tüketici arasındaki denge gözetilmiştir. Bu çerçevede 2022 yılı kurbanlık canlı kilogram TL fiyatları tosunda 63 TL, damızlık vasfını yitirmiş düvede 58, damızlık vasfını yitirmiş inekte 50 TL, ve küçükbaşta 65 TL olarak öngörüldü” dedi.

Kurbanlık satın alınabilecek yerler hakkında da bilgilendirmede bulunan Gök, “Kurbanlık hayvanlar, hayvan pazarları, hayvan borsaları veya Kurban Hizmetleri Komisyonu’nca belirlenen kurbanlık satış yerlerinden veya doğrudan hayvancılık işletmesinden alınmalıdır. Buraların dışındaki yerlerden kurban alınmamalıdır. Büyükbaş hayvanlarda, hayvanın Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda kayıtlı olduğunu gösteren kulak küpelerinin olmasını, veteriner hekim tarafından muayene edilerek sevk edildiğini gösteren, veteriner sağlık raporu ve hayvanların pasaportlarının olmasına, küçükbaş hayvanlarda ise kulak küpelerinin ve veteriner sağlık raporunun olmasına dikkat etmeliyiz” diye konuştu.

Kurban seçerken dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında da bilgi veren Gök, “Hayvanın besi durumu iyi olmalı, gebe olmamalı, yeni doğum yapmış olmamalı, büyükbaş hayvanlar 2 yaşından küçük olmamalıdır. Ayrıca yüksek ateşi olmamalı, tüyleri karışık ve mat olmamalı, bakışları ve dış görünümünü cansız olmamalı, pis kokulu ishal ve burun akıntısı olmamalı, çevreye karşı aşırı tepkili veya çok duyarsız olmamalı, vücudun çeşitli yerlerinde şişlikler olmamalıdır” şeklinde konuştu.

