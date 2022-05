Oklu Caminin minaresinden çıkartılan ok yeniden yerine takıldı

Kastamonu’da ismini minaresine saplanan oktan alan ve halk arasında “Oklu Cami” olarak bilinen İsfendiyar Camisinin restorasyonu sırasında minaresindeki 700 yıllık ok, paratoner takılacağı gerekçesiyle söküldü. Kamuoyundan gelen tepkiler üzerine Kastamonu Turizm Eğitimi ve Kültürünü Geliştirme Derneği tarafından ok tekrar yerine takıldı.

Candaroğulları Beyliği döneminde İsfendiyar Bey tarafından Kastamonu’da yaptırılan ve yaklaşık 700 yıldan bu yana minarede saplı şekilde günümüze kadar gelen ok, 1997 yılında restorasyon sırasında paratoner takılacağı gerekçesiyle yerinden söküldü.

Yaklaşık bin metreden avını gözünden vuracak kadar ok atmakta hünerli olan İsfendiyar Bey’in Kastamonu Kalesinden attığı ve İsfendiyar Bey Camisinin minaresine okun saplandığı biliniyor. Halk arasında da “Oklu Cami” olarak bilinen İsfendiyar Camisi’nde geçtiğimiz günlerde yapılan restorasyon çalışmasında, ok şeklinde takılan paratoner de tamamen yerinden söküldü. 700 yıldır minarede duran ok ortadan kaybolmuş oldu. Mahalle sakinleri ve şehrin önde gelen turizm dernekleri, okun yerinden sökülmesine tepki gösterdi. Bu tepkiler üzerine Kastamonu Turizm Eğitimi ve Kültürünü Geliştirme Derneği (TURGED), minareden sökülen okun tekrar yerine takılması için Vakıflar Bölge Müdürlüğüne müracaat etti. Bunun üzerine Vakıflar Bölge Müdürlüğü de okun yeniden takılması için Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kuruluna görüş sordu. Herhangi bir sakıncasının olmayacağı görüşünün üzerine Kastamonu Turizm Eğitimi ve Kültürünü Geliştirme Derneği (TURGED), minareden sökülen oku tekrar yerine taktı. Oklu Cami olarak bilinen İsfendiyerbey Camisi de rivayet edildiği şekilde okuna kavuşmuş oldu.



“Şehirler kültürleri ile yaşar”

Kastamonu Turizm Eğitimi ve Kültürünü Geliştirme Derneği (TURGED) Başkanı Zühtü Aslan, “Kastamonu’da biliyorsunuz önce Çobanoğlu Beyliği daha sonra Candaroğlu Beyliği hüküm sürmüş. Candaroğlu Beylerinden İsfendiyar Bey 1392 yılından sonra bey olduktan sonra hanımı Tatlı Hatun buraya bir külliye yaptırmak ister ve zaviyeden şu anda birkaç bölüm kaldı. Minareye kaleden bir ok atar ve o ok hilalin olduğu kısmın alt kısmına isabet eder onun içinde halk arasında oklu minare olarak bilinir bu camii. 1712 yılında bu minare yapılırken ok yerinden sökülmüş, daha sonra 1954 yılında oraya bir paratoner ayağı takılmış. Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulundan bir yazı geldi. Vakıflar Bölge Müdürlüğü takacakken, Kastamonu Kültür Turizm Derneğine bu verildi. Biz de bugün vinci kurdurduk oku yerine taktırıyoruz. 1954 yılında takılan paratoner ayağı Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nde duruyor, okun orijinal şekli budur. Okun sadece üst tarafına bir tel ilavesi yaptık kuş vb. canlıların konmaması için boğazı çok ince çünkü. Şu anda ok yerine takılmış oldu, Kastamonu kültürü için çok önemli bir konu, çünkü şehirler kültürleriyle, hikayeleriyle, efsaneleri ile ayakta durur. Bu efsane de Kastamonu kültürünün önemli bir konusu. Biz hem kaleyi hem de buradan Çobanoğlu ve Candaroğlu Beyliklerini anlatmamız bu ok sayesindedir. Bugün kültürümüzün de yerine gelmesi mutluluk verici. Kolay bir iş değil 6 aydır yazışmaları sürüyordu en son dün izni çıktı, Kastamonu kültürüne, turizmine armağan olsun. Ama bir yeri restore ederken, bunu söylemeden geçemiyorum asla kültürümüze zarar vermemeliler, madem orada ok var bu minare yapılırken o okun orada olması gerekiyor, bunu sökmek zarar. Çünkü şehirler kültürleri ile yaşar, ayakta durur, tarihleri ile ayakta kalır. Ciddi olmayan konularda bile insanlar efsane uydururken bizim efsanemiz uydurma değil. İsfendiyar Bey, 1000 metre mesafeden bir ceylanı gözünden vurabilecek kapasiteye sahip bir avcı kendisi, mezarı da Sinop’ta, Kastamonu’da yatmak nasip olmamış. Bu külliyeyi de hanımının adına yaptırıyor. Ben emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Bugün bir kültürel değerimiz yerine konmuş oldu” ifadelerini kullandı.

