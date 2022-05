İlkokul öğrencilerinden sağlık çalışanlarına ‘maskeden çiçek’

Kastamonu’da ilkokul öğrencileri, “Maskelerimiz Çiçek Açtı” adlı eTwinning etkinliği çerçevesinde maskelerden yaptıkları çiçekleri sağlık çalışanlarına hediye etti.

Şehit Erkan Kendirci İlkokulu ile Kuzeykent İlkokulu öğrencileri, “Maskelerimiz Çiçek Açtı eTwinning Etkinliği” çerçevesinde çiçekten hazırladıkları maskeleri, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ederek sağlık çalışanlarına hediye etti.

Şehit Erkan Kendirci İlkokulu Rehber Öğretmeni Ceydanur Demir ile Kuzeykent İlkokulu Sınıf Öğretmeni Tuncay Çamyaran, öğrencileri ile birlikte pandemide büyük bir mücadele ortaya koyan doktorlar ile sağlık çalışanlarını ziyaret etti. Öğrenciler, doktorlar ve sağlık çalışanlarına şükranlarını sunmak, bir nebze de olsa yüzlerinde bir tebessüm oluşturabilmek için “Maskelerimiz Çiçek Açtı eTwinning Etkinliği” çerçevesinde çiçeklerden maskeler hazırladı. Hazırladıkları maskeleri, sağlık çalışanlarına hediye eden öğrenciler, ayrıca pandemi boyunca büyük mücadele veren doktorlar ile sağlık çalışanlarına moralde verdi.

Ayrıca öğrenciler, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Ergül’ü de makamında ziyaret etti. Ziyaretlerde Başhekim Ergül’den hastanedeki çalışmalar hakkında öğrenciler bilgi aldı. Çeşitli ikramlarında yapıldığı ziyarette öğrenciler, hazırladıkları duygu yüklü şiirleri okudu. Ardından maskeden yapmış oldukları el yapımı çiçekleri Başhekim Ergül’e takdim etti.

Öğrenciler, başhekim yardımcıları ile idari personeli de ziyaret etti ve hazırlamış oldukları maskeden çiçekleri hediye etti.

Şehit Erkan Kendirci İlkokulu ve Kuzeykent İlkokulu öğrencileri, poliklinik muayenesi yapan doktorlar ile sağlık çalışanlarını, kliniklerde görev yapan hemşireleri, kat görevlilerini, sekreterleri de ziyaret ederek maskeden yaptıkları çiçekleri takdim ettiler.

“Maskelerimiz Çiçek Açtı” eTwinning Etkinliği Grubu, yazılı yaptıkları açıklamada, şunları kaydetti:

“Mart 2020 Hayatlarımız tepetaklak oldu bir anda. Okullar kapatıldı, sokağa çıkma yasakları önce çocuklarımıza sonra 65 yaş üstü büyüklerimize geldi. Bu süreçte birçok çalışan evladını bile yalnız bırakmak zorunda kaldı. Hayatımıza online kavramı çöktü. Dersler, alışverişler her şey online hayat ise offline olmuştu. Tabletten, televizyondan, bilgisayardan sakındığımız evlatlarımız artık onlarsız ders dahi yapamaz hale geldiler. Hayatımızı adeta esir alan Covid19 ile savaş başladı. İlk cephede beyaz önlüklüler, sağlık çalışanları. Ne çok şey borçluyuz onlara, ne çok şey! Evladından ayrı kalan doktur mu ararsın, doğum yapacak eşinin yanında olamayan mı? Saatlerce aynı kıyafetin içinde aç, uykusuz ve ter içinde savaşan güvenlikçisi, memuru, hasta bakıcısı, hemşiresi, doktoru Çıkardığı çizmesinden bardaktan boşalırcasına akan ter, elleri, ayakları börtmüş halde hala can kurtarmak peşinde koşanlar Hem de canları pahasına. Yitip giden arkadaşları arasında gözyaşlarını içine içine akıtan sağlık çalışanları, doktorlar. Dizi değil bu hayatın ta kendisi.”

Öğrenciler ise, “Doktor amca, doktor teyze hayatlarımızı sizlere borçluyuz. Bakın maskelerimiz sayenizde artık çiçek açtı. Sevgili doktorlarımız sizlerle çok mutluyuz. Tüm sorunlarınızın çözüme ulaştığı mutlu bir hastane ortamında çok canlara can olmanız dileğiyle şükranlarımızı sunuyoruz” diyerek maskelerden hazırladıkları çiçekleri sağlık çalışanlarına hediye etti.

