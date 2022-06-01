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Kastamonu'da bıçaklı kavga: 1 ölü

DHA

Kastamonu'da bıçaklı kavga: 1 ölü


Akif DOĞAN/ TAŞKÖPRÜ (Kastamonu), (DHA)KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde, iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada Hasan Keser (40), hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Taşköprü ilçesi Salı Pazarı mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Keser ile kimliği belirsiz şüpheli arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Hasan Keser aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içeresinde kaldı.  
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırılan Keser, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Keser'in 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. 
Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kastamonu Akif DOĞAN
2022-06-01 01:00:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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