Çocuklar, atalık tohumdan elde edilen fideleri toprakla buluşturdu Başkan Vidinlioğlu: “Çocuklarımızın böyle bir etkinlikte bulunmaları çok kıymetli”

Kastamonu Belediyesi’nin atalık tohumlardan elde ettiği domates, salatalık ve biber fideleri, Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu’nun da katıldığı programda Belediye Çocuk Bakımevi öğrencilerinin elinden toprakla buluştu.

Kastamonu Belediyesi’nin Kuzeykent Mahallesi’nde bulunan Çocuk Bakımevi binasının bahçesinde gerçekleştirilen fidan dikim töreni Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu’nun da katılımı ile gerçekleştirilirdi. Çocuk Bakımevi öğrencileri ve Başkan Vidinlioğlu, atalık tohumlardan elde edilen domates, salatalık ve biber fidelerini toprakla buluşturdu.

Başkan Vidinlioğlu, şunları kaydetti: “Her zaman ifade ettiğim şey şu; bizim toprakla barışmamız lazım. Çocuklarımızın domates, salatalık, biberin; meyvenin ve sebzenin marketten alınan bir şey olduğunu sanmasınlar. Özellikler çocuklarımız için bu durum çok büyük önem arz ediyor. Onlar bizim geleceğimiz. Geleceğimiz için de çocuklarımızın böyle bir etkinlikte bulunmaları çok kıymetli. Bugün onlarla birlikte atalık tohumlardan elde ettiğimiz domates, salatalık ve biber fidelerini toprakla buluşturduk. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta da 100 bin fidemizi şehrimizin 6 farklı noktasında hemşehrilerimize dağıttık. Ondaki önceki yıllarda da zaten 100 bin fidemizi dağıtmıştık. İnşallah bundan sonraki süreçte de bu çalışmalarımız devam edecek. Üretim çok önemli, üretim en büyük gücümüz. Çocuklarımıza da bu bilinci aşılamalıyız. Çünkü gelecek onlar. Sözlerime son verirken bugün bizimle birlikte olan Belediyemiz Çevre Gönüllüleri Topluluğuna da ayrı bir teşekkür etmek istiyorum. Onların duyarlılıkları çok kıymetli. Çevreyle ilgili tüm projelerimizde yanımızdalar. O sebeple de onlara hem teşekkür ediyor hem de onları tebrik ediyorum”

Gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğine Başkan Rahmi Galip Vidinlioğlu’nun yanı sıra Başkan Yardımcıları Mehmet Yurt, Hamdi Öz ve Resul Köprülü de katıldılar. Öğrenciler fidan dikim etkinliğinin ardından çevre temizliği de yaparak bu konudaki duyarlılıklarını ortaya koydular.

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