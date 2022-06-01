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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu’nun tarihi ihtişamı ortaya çıkartılacak

İHA

Kastamonu’nun tarihi ihtişamı ortaya çıkartılacak

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Çevre, Şehircilik ve İlkim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile yaptığı görüşmenin ardından Kastamonu’nun tarihi ihtişamını gün yüzüne çıkartacak projenin başlaması için elzem olan rezerv alan konusunu çözüme kavuşturdu.
Kastamonu’nun tarihi ihtişamını gün yüzüne çıkartacak olan Nasrullah Meydanı ve Kale civarındaki 8,11 hektarlık alanda uygulanacak Kentsel Dönüşüm Projesi’nin başlaması için rezerv alan belirlenmesinde sona gelindi. Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu’nun talimatları doğrultusunda çalışmalarını tamamlayan Kastamonu Belediyesi ekipleri, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde tespit ettikleri alanı bakanlığa sundu.
Konuyu yakından takip eden Başkan Vidinlioğlu, önceki gün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile yaptığı görüşmede belirlenen 5,17 hektarlık rezerv alanın tahsisinin hızlandırılmasını istedi. Başkan Vidinlioğlu’nun talebi doğrultusunda Bakan Kurum, gerekenin yapılması için talimat verdi.
Kastamonu Belediyesi olarak dünden bugüne tarihi sokaklara ve caddelere büyük önem verdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Vidinlioğlu, “Tarihi dokumuzu gün yüzüne çıkartacağız. Bugüne kadar 209 adet yapının cephe iyileştirmesini tamamladık. Yedi etaptan oluşan sokak sağlıklaştırma projelerin üç etabını bitirdik. Yine çalışmalar çerçevesinde Sanat Okulu Caddesi’nin projesini çizdik. Bakanlığımız ile ortak yürüttüğümüz projede çalışmalar sona geldi. Yine mülkiyede belediyemize ait olan 24 adet tescilli binanın 11’inin restorasyon çalışmasını tamamladık. Nasrullah Meydanı ve civarındaki tek tip tabela çalışmamız proje çalışmasını tamamladık.
Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığımız ile Kastamonu’nun tarihini gün yüzüne çıkartacak en geniş çalışma olan Kentsel Dönüşüm Projesi için ise geri sayıma geçtik. Bu projenin biran önce başlamasını istiyorum. Nasrullah Meydanı ve Kale arasında 8.17 hektarlık alanı belirledik. Bu alan ikinci ve üçüncü etap sokak sağlıklaştırma çalışmamız ile bütünlük arz ediyor. Şehrimiz açısından çok önemli bir proje. Projenin başlaması için rezerv alan belirlememiz gerekiyordu. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi TOKİ konutlarının doğusun da kalan 5.17 hektarlık alanı rezerv alan olarak tespit edip Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü’müze sunmuştuk.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’u ziyaretimizde konuyla ilgili görüşme fırsatımız oldu. Rezerv alanın önemi ve çalışmanın detaylarıyla ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Sayın Bakanımız hızla talimatı verdi ve belirlenen 5.17 hektarlık rezerv alanın tahsisi hızla gerçekleşecek. Önümüzdeki süreçte inşallah bakanlığımız ile hummalı bir çalışma içerisine girecek ve şehrimizin tarihi dokusunu gün yüzüne çıkartacak bu dev projeye hız kazandıracağız.
Atıksu Arıtma Tesisi, Millet Bahçesi, Huzur2 çalışması ve sokak sağlıklaştırma çalışmaları gibi şehre değer katacak birçok projede bakanlıklarımız ile ortak çalışmalar yürüttük ve yürütmeye devam ediyoruz.
Şehrimizin her talebini ve sorununu bakanlıklarımız ile paylaşıyor gerekli desteği görüyoruz. Bu doğrultuda bizlere kapılarını daima açık tutan bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Alınan kararın Kastamonu’muza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Şehrimiz için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Bu önemli projelerde görev alan İmar Müdürlüğü’müzün uzman bir ekibi var. Burada görev yapan çalışanlarımıza da gösterdikleri hassasiyetten ötürü teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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