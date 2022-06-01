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Yazılım Hareketi Programı ile geleceğin bilişimcileri TR82 bölgesinden yetişecek

İHA

Yazılım Hareketi Programı ile geleceğin bilişimcileri TR82 bölgesinden yetişecek

TR82 Bölgesi’ndeki Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinde uygulanacak Yazılım Hareketi Programı ile lise ve üniversite düzeyindeki gençler bilişim konularında eğitilerek ihtiyaç hissedilen alanlarda istihdamlarına kapı açılacak.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Kalkınma Ajansları 20222023 Genç İstihdamı Teması çerçevesinde gençlerin istihdamının artırılmasına yönelik Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, Kastamonu Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Sinop Üniversitesi ile Kastamonu, Çankırı ve Sinop İl Milli Eğitim Müdürlükleri arasında “Yazılım Hareketi Programı” işbirliği protokolü imzalandı.
Kastamonu Üniversitesi Bilgehan Bilgili Merkez Kütüphanesi Konferans Salonu’nda düzenlenen protokol imza törenine Kastamonu Valisi Avni Çakır, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, Çankırı İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk ve Sinop İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız ile ilgili kurum temsilcileri katıldı.

“Hedef gençlerin bilgi ve istihdamının artırılmasını sağlamak”
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç, Yazılım Hareketi Programı çerçevesinde imzalanacak iş birliği protokolü ile Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerindeki gençlerin yazılım konusunda bilgi ve farkındalıklarını ve istihdam edilebilirliklerini artırmayı hedeflediklerini açıkladı.
Üniversiteler ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri işbirliğinde imzalanan protokol ile TR82 Bölgesi illerinde yazılım hareketini başlattıklarını vurgulayan Genç, “Kalkınma ajansları, Genç İstihdamı Teması çerçevesinde Beceri Geliştirme Programları, İstihdam Garantili Eğitim Programları, Genç Girişimcilik Destek Programları yürütmekte ve desteklenen projelerle de genç istihdamını teşvik etmektedir. Gençlerde yerel, bölgesel ve ulusal kalkınma bilincinin oluşturulması, gençlerin geleceğin işlerinin gerektirdiği beceriler ile donatılması, gençlerin becerilerine uygun işlerde istihdam edilmesi ve gençlerin üretim süreçlerine aktif katılımının sağlanması en önemli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Bugün imzaladığımız iş birliği protokolü ile Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinde yazılım hareketini başlatıyoruz. Protokolün hedef kitlesi lise ve üniversite düzeyinde eğitim gören gençlerdir. Gençlerimizin yazılım konusunda bilgi ve farkındalıkları ile istihdam edilebilirliklerini artırmayı hedefliyoruz” dedi.

“Yeni çağın mimarları olma misyonu ile çalışıyoruz”
Konuşmasında gençlere seslenen Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal ise, “TR82 Bölgesi’nde lise ve üniversite düzeyinde eğitim gören gençlerimize, geleceğin mesleği olan yazılım ile ilgili farkındalık, bilgilendirme çalışmaları, yazılım konusunda ilgili ve yetenekli olanlara eğitim verilmesini amaçlayan “Yazılım Hareketi Programı Tanıtımı ve Siber Güvenlik Eğitimi” ne ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çağın gerisinde kalmadan, yeni çağın mimarları olmayı hedefleyen üniversite olan Kastamonu Üniversitesi olarak biz her daim kendimize bunu misyon edindik ve bu konuda da çalışmalarımız katlanarak devam edecektir. Ayrıca bu projede yazılım hareketini başarı ile bitiren öğrenciler için Üniversitemiz bünyesinde kurulan TEKNOKENT’in imkânlarının büyük fırsat oluşturacağını aşikârdır. Yine TEKNOKENT ve TTO‘daki çalışmalarımızda bilişim sektörüne ne kadar önem verdiğimizin somut göstergelerinden biridir. Buradan bunun da altını çizmek isterim. Geleceğin en önemli mesleklerinden biri olan yazılım alanında duyulan ihtiyaç karşılanmasının amaçlandığı bu proje ile “Yazılım Hareketi” sahasında projelerinde artarak devam etmesini umuyor, Üniversitelerimizde bulunan akademik kadro ve yeterli altyapılarımız sayesinde öğrencilerimize büyük bir fayda sağlayacağına inandığımız bu proje ile Üniversitemiz ve diğer paydaş üniversitelerde, protokol çerçevesinde eğitime katılacak öğrencilerimize ve eğitimcilere gerekli kolaylıklar sağlanacağını da buradan belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Günümüz hayatı veri üzerine inşa ediliyor”
BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da, siber güvenlik eğitimi için bir araya gelindiğini belirterek, “Sene 2007’de temassız ödemeyle ilgili ilk çalışmalar yapıldı. Peki, hepimizin gündelik hayatına ne zaman girdi? Pandemiyle birlikte girdi. Bugün temassız ödeme dediğimizde bilmeyen kaldı mı, yok. Teknoloji dediğimiz alan, sürekli değişen ve o günün ve geleceğin ihtiyaçları üzerine bina ettiğimiz bir platform. Biz BTK Akademi olarak 22 farklı alanda sizlere farklı kariyer yolları çizmeniz için olanak sağlıyoruz. Bu olanaklar; veri tabanı yönetimi, yapay zekâ, blok zincir teknolojileri yani hem güncel teknolojiler hem de bugün her hangi bir kuruma istihdam olduğunuzda Artık günümüz hayatı veri üzerine inşa ediliyor. Veriye sahip olan yarını inşa ediyor. Ben uzun yıllar bilgi işlem yöneticiliği yaptım. Bugün bilgi işlem yöneticiliği içerisinde de şu sözü biz pelesenk ettik; ‘Geçmişini bilmeyen geleceğini inşa edemez.’ onun için bizim veri işleme ve o veriyle faydalı iş çıkarma noktasında bilgi birikime ve gayrete ihtiyacımız var. Bu gayret sizlerde. Biz size olanak sunmak için buradayız. Bugün İl Müdürlüklerimiz ile Rektörlerimizle, Valiliğimizin ciddi destekleriyle inşallah bu bölgede yazılım hareketini başlatıyoruz. Bu yazılım hareketiyle kendi merakınızla gidebileceğiniz, kendi merakınızla öğrenebileceğiniz bir platform sağlıyoruz. Bu platform akabinde bir değerlendirme, sertifikalandırma getirecek. Biz şu anda Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile de çalışıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımızla yapacağımız çalışmalarla birlikte bu almış olduğunuz sertifikalar katılım değil, artık sizin resmi olarak ‘Evet, bu kişi veri tabana noktasında uzmandır’ veya ‘Yapay zeka konusunda uzmandır’ Diyebileceğimiz konuma doğru sizler için bir gayret içerisindeyiz. KUZKA ile sizleri buluşturup eğitimi aldırdıktan sonra bu sefer yüz yüze eğitim var. Yüz yüze eğitimlerin sonunda da sizlere belki bir istihdam kapısı açacak bir yolun başlangıcındayız inşallah” diye konuştu.

“Gençler bizim kıymetlimiz ve geleceğimiz”
Türkiye’nin milli teknoloji hamlesi sonrasında sahip olduğu bilgi ve teknoloji sayesinde dünyada kudretinin arttığına dikkat çeken Kastamonu Valisi Avni Çakır ise, “Son 10 yılda milli teknoloji hamlesi arttı. Özellikle savunma sanayisinde harika destanlar yazıldı. Bunların temeli de yazılıma dayanıyor. Bilgiye sahip olma, teknolojiye sahip olma. Bunların sayesinde Türkiye, bugün Dünya’da güçlü konuma geldi. Siz gençler bizlerin kıymetlisisiniz, sizler bizim geleceğimizsiniz. Bizler, her alanda ne kadar güçlü bir şekilde teknik imkânlar, güçlü ortamlar sağlayabilirsek o anlamda zaten ülke olarak bizler sizi kaybetmeyiz. Bunun farkına vardık. Dünya’da artık göğüs göğse topla tüfekle savaşlar olmuyor. Cephelerde savaşlar olmuyor. Bundan sonrada olmayacak. Artık savaşlar masada kuruluyor, masada başlatılıyor. Sistemine gireceksin, Hava Savunma Sistemlerini felç edeceksin, uçağını havada iken düşüreceksin, alt yapı sistemini çökerteceksin, bankacılık sistemlerini çökerteceksin. Savaşlar artık bu şekilde oluyor. O yüzden ülkemiz, bu konuda ne kadar güçlü olursa bizlerde güçlü oluruz. Bence Türk gençliğinin en güçlü alanlardan olduğu yerlerden bir tanesi teknoloji, bilgisayar, yazılım, donanım. Bu anlamda ben çok ümitliyim. Çok kaliteli gençlerimiz var. Bu konuda teknolojiyi çok iyi takip eden, gençlerin önünü açan çok güzel kurumlarımız var. Lütfen sizlerde işinizin, mesleğinizin kıymetini bilin. Vazifenizin farkına varın ve bu sahnede yerinizi alın” diye konuştu.
Açılış konuşmalarından sonra Kastamonu Valisi Avni Çakır ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ile Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinin Üniversite ve İl Milli Eğitim Müdürlerinin katılımı ile “Yazılım Hareketi Programı” protokolü imzalandı.
Törenin ardından Yazılım Hareketi Programı’nın Tanıtımı ve Siber Güvenlik Eğitimi gerçekleştirildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Uzmanı İsmail Erkek tarafından gerçekleştirilen eğitimde, devlete karşı gerçekleştirilen hacker saldırıları, karşı güvenlik önlemleri, dijital para işlemleri ile yapılan dolandırıcılık faaliyetleri, dido saldırıları, spam link saldırılarına karşı izleme ve engelleme amaçlı siber güvenlik konularında teknik bilgiler verildi. BTK’nın siber güvenlik faaliyetlerine de değinen Erkek, Türkiye’nin siber güvenliği için hayata geçirilen Azat, Kasırga ve Atmaca projeleri ile some ekipleri ve siber güvenlik acil müdahale ekiplerinin çalışmalarını anlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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