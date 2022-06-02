Sel felaketinin yaşandığı İnebolu’da sıcak asfalt çalışmaları başladı

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– 11 Ağustos 2021'de sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde zarar gören yolların onarımı sürüyor. Bu çerçevede ilçeye bağlı Kabalar ve Kabalarsökü köyünün yolu Bitümlü Sıcak Asfalt ile asfaltlanmasına başlandı.

İnebolu Kaymakamlığı Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) çerçevesinde Kastamonu’nun İnebolu ilçesine bağlı Kabalar ve Kabalarsökü grup köy yolunda Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) asfalt kaplama çalışmasına başlandı.

İnebolu Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, “Kastamonu İl Özel İdaremizce KÖYDES (Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi) çerçevesinde İnebolu ilçesi Korupınar, Göçkün, Kuzluk, Kabalar, Kabalarsökü grup yolunda toplam 185,5 kilometre Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) asfalt kaplama çalışmalarının 4,30 kilometrelik kalan kısımda çalışmalarımıza devam ediliyor” denildi.

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