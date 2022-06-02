Canı balık çeken köpek derede avlanırken görüntülendi

Kastamonu’nun Cide ilçesinde balık avlamak için dereye giren köpek, vatandaşlar tarafından görüntülendi. Vatandaşlar, köpeğin dereye düştüğünü sanarak kurtarmaya çalıştı.

Cide'de liman bölgesinde vatandaşlar derede bir köpek gördü. Dereye düştüğü sanılan köpeğin kurtarılması için vatandaşlar, Cide Belediyesi itfaiye ekiplerini arayarak yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine itfaiye ekipleri bölgeye geldi. İtfaiye ekipleri, yaptıkları incelemede dereye düştüğü sanılan köpeğin av köpeği olduğunu ve balık avlamak için dereye girdiğini söyledi. İtfaiye ekipleri, vatandaşlarla birlikte bir süre köpeğin karaya çıkmasını bekledi. Derede bir süre balık kovalayan köpek, balık tutamadan sudan çıktı.

Köpeğin derede balık kovalamasını ise çevredeki vatandaşlar cep telefonu ile görüntüledi.

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