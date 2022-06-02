Odun yüklü tır bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ölü

Bazı bakanlık ve kurumlara 2 bin 223 kadro ihdas edildi

Kastamonu'da odun yüklü tır yoldan çıkarak refüjdeki bariyerlere ok gibi saplandı, kazada sürücü hayatını kaybetti.



Kaza, Ovacık ilçesi Araç caddesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karabük’ün Ovacık ilçesinden Kastamonu’da il merkezinde faaliyet gösteren bir sunta fabrikasına odun getiren 74 DE 605 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüjde bulunan bariyerlere ok gibi saplandı. Bariyerleri de parçalayan tır, yan yatarak durabildi. Kazada sürücü, tırın altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti. Tırda bulunan odunlar çevreye savrulurken İstanbul yolu ise trafiğe kapandı. Kazanın ardından bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak İstanbul yolunu geçici olarak araç trafiğine kapattı. İtfaiye ekipleri de herhangi olumsuz duruma karşı tırda incelemede bulunarak tedbir aldı.

Tırın yoldan kaldırılmasıyla ilgili çalışma halen devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.