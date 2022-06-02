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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu’da patpat aracı devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

İHA

Kastamonu’da patpat aracı devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kastamonu’nun Cide ilçesinde patpat diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesine bağlı Pehlivanlı köyünde 68 yaşındaki Yakup Konuk idaresindeki patpat diye tabir edilen tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak dereye uçtu. Soğuksu Pazaryeri'nde alışverişlerini yaptıktan sonra evlerine döndükleri öğrenilen kazada sürücü Yakup Konuk, olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta yolcu olarak bulunan 70 yaşındaki Kemal Konuk ise yaralandı. Yaralanan Kemal Konuk, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Cide Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından jandarma ekipleri, olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Cumhuriyet Savcısının da incelemesinin ardından Yakup Konuk’un cenazesi, hastanenin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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