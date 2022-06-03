Kastamonu’daki kazada ağır yaralanan Ömer Yalçın, sağlığına kavuştu

Kastamonu’nun gelen Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında beyin kanaması geçiren Ömer Yalçın Karaman, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde geçirdiği başarılı ameliyatın ardından 14 gün sonra gözlerini açtı. Baba Kaya Karaman, oğlunun sağlık çalışanlarının çabaları ile hayata tutunduğunu söyledi.

Kastamonu’nun Tosya ilçesi D100 karayolunda 7 Mayıs Cumartesi günü meydana gelen olayda, bayram tatili için gittikleri Giresun’dan Gebze’ye dönen Burak Akgün idaresindeki 34 ZE 4420 cipe alkollü bir araç sürücüsü çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan ve takla atan cip metrelerce sürüklendi. Kazada Ömer Yalçın Karaman (22) ağır yaralanırken, kuzenleri Burak Akgün ve Berat Kahraman’da hafif yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan Ömer Yalçın Karaman, Burak Akgün ve Berat Kahraman ambulansla Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Berat Kahraman ve Burak Akkgün tedavisinin ardından taburcu edilirken, beyin kanaması geçirdiği belirlenen Ömer Yalçın Karaman derhal Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavisine burada devam edildi. Kazanın ardından olay yerinden kaçan otomobildeki alkollü şahıslar ise polis ekiplerinin titiz çalışması sonrasında yakalandı. Otomobildeki 3 şahıs hakkında adli soruşturma başlatıldı.



14 gün sonra gözlerini açtı

Kastamonu Eğitim Araştırma Hastanesi’ne getirilen Ömer Yalçın Karaman, burada ameliyata alındı. Başarılı bir şekilde tamamlanan ameliyatta beyin kanaması durdurulan Karaman yoğun bakım ünitesine alındı. Vücudunda da kırıklar olduğu belirlenen Karaman, hayata tutunarak 14 gün sonra gözlerini açtı. Genç oğluna yeniden sarılan Baba Kaya Karaman, Türkiye’nin dört bir yanında hizmet veren devlet hastanelerinin ve sağlık çalışanlarının hayat kurtarmak için gösterdiği çaba ve başarının göz ardı edilmemesi gerektiğini belirterek, sağlık çalışanlarına teşekkürlerini iletti.



"Şu anda sağlık durumu iyiye doğru gidiyor”

Kaya Karaman, oğlunun Kastamonu Eğitim Araştırma Hastanesi’nde işinin ehli doktorlar ve sağlık çalışanları sayesinde başarılı bir şekilde yapılan ameliyatla hayata tutunduğunu belirterek, “Oğlum Ömer, iki kuzeni ile dönüş yolunda bir aracın çarpması sonrasında ağır yaralandı. Durumu çok kritikti. Önce Tosya Devlet Hastanesine, daha sonra Kastamonu Eğitim Araştırma Hastanesine getirilerek, hemen beyin ameliyatına alındı. Yaklaşık 2 saat süren ameliyatın ardından oğlum yoğun bakıma alındı. Yaklaşık 14 gündür yoğum bakımda uyanmasını bekledik. Çok şükür gözlerini açtı. Şu anda sağlık durumu iyiye doğru gidiyor” dedi.



“Kendi çocukları gibi ilgilendiler”

Oğlunun yoğun çabaların verildiği bu başarılı ameliyat sayesinde kurtulduğunu söyleyen Kaya Karaman, “Hem Tosya Devlet Hastanesindeki ilk müdahale hem de buradaki ameliyat ve tedavisi sayesinde oğlum gözlerini açtı ve aramıza döndü. Başhekiminden doktorlarına, hemşirelerinden hasta bakıcılarına kadar herkes, oğlumuzla kendi çocuğuymuş gibi ilgilendi ve ilgilenmeye de devam ediyor. Öncelikle Tosya Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ahmet Karakuş, Acil Servis Doktoru Hamdi beye ve tüm ekibine yapmış oldukları ilk müdahalelerinden dolayı, sevk edildiği Kastamonu Eğitim Araştırma Hastanesi‘nde beyin kanaması sonrası yapılan ameliyatta, dünyada yapılabilecek en güzel ameliyatı ve tedavisini yaptığı için Başhekim Prof. Dr. Zafer Ergün, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Ömer Gökay Ardadal, yoğun bakım Ünitesi anestezi doktoru Öztürk Taşkın beye ve tüm hastane hemşire ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun” diye konuştu.

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