Taşköprü'de robotik kodlama sınıfı açıldı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde teknoloji ve eğitim anlamında bir ilk gerçekleştirilerek robotik kodlama sınıfı açıldı.

Taşköprü ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Eğitim, Kültür, Sanat ve Spor Derneğinin projelendirip hayata geçirdiği ilçenin ilk robotik kodlama sınıfının açılışı yapıldı. Açılışa katılan davetliler sınıfı gezerek robotik kodlama ve sınıf hakkında yetkililerden bilgi aldı. Robotik kodlamanın yapılacağı sınıfta bilgi veren bilişim uzmanı öğretmenler, çeşitli sensör ve devre elemanlarıyla karşılaşılan probleme çözüm üretmek için geliştirilen robotlar, mekanik aletler ve çözümlerin robotik kodlamayı oluşturduğunu söyleyerek, sistem eğitimi çerçevesinde Fen Bilimleri, Matematik, Teknoloji ve Mühendislik alanlarında öğrencilerin gelişimlerini hedeflediklerini belirtti.

Avukat Murat Ülgen Okulunda oluşturulan, ancak ilçede okuyan tüm öğrencilerin faydalanacağı sınıfın açılışına Taşköprü Kaymakamı Çağlar Partal, Belediye Başkanı Abdullah Çatal, AK Parti Taşköprü İlçe Başkanı Hüseyin Erol, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kapucuoğlu ve Dernek Başkanı Ceyhun Çorbacı’nın yanı sıra, daire amirleri, STK temsilcileri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Açılışta konuşma yapan Taşköprü Yerel Eğlem Grubu Derneği Başkanı Ceyhun Çorbacı, teknolojinin hızla ilerlediği çağa uymalarının bir gereksinim haline geldiğini belirtti. Çorbacı “Derneğimiz tarafından bu noktadaki bir eksikliğin tespit edilerek projelendirmesi ile açılan robotik kodlama sınıfı ilçemize hayırlı olsun. Teknolojinin bu denli hızla geliştiği dünyamızda bizim de çağa ayak uydurmamız ve geride kalmamamız şart. Bu nedenle gelişen teknolojinin önemli aşamalarından olan robotik kodlama konusunda zaman kaybetme lüksümüz yok. Robotik kodlama konusunda hevesi, eğilimi ve yeteneyi olan öğrencilerimiz tespit edilip bu sınıfta eğitim alacak. İnanıyorum ki yarın Türkiye’de, belki dünyada gurur duyulacak proje ve çalışmalara bu sınıfta eğitim alan öğrencilerimiz imza atacak. Bu önemli bir başlangıç bu açıdan. Tek bir öğrencimiz dahi bu başarıya ulaşırsa yapılan çalışma karşılığını bulmuş olacak. Böyle bir çalışmayı nihayete erdirmenin gururunu yaşıyoruz. Bu konuda öncü ilçelerden olduğumuz için de ayrıca mutluyuz. Maddi ve manevi olarak katkı sağlayan herkese teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.