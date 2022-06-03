Taşköprü'de polisten silah ve uyuşturucu operasyonu

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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait kurşunlar ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı suç araştırma ve soruşturma ekiplerinin son zamanlarda yürüttüğü koordineli operasyonda şüpheli 7 şahsın üzerinde yapılan aramalarda 6 adet ruhsatsız tabanca 48 adet 9.19 mm, 7.65 mm ve 6,35 mermi ve bonzai isimli uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

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