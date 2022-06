Kastamonu'da "Türk Dünyası Günleri" etkinlikleri devam ediyor MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz: “Her türlü zorluklara rağmen Kızılelma yürüyüşümüz hiç duraksamadı”

Kastamonu Belediyesi tarafından organize edilen Türk Dünyası Günleri etkinlikleri toplu açılış töreni ile devam etti. Törene katılan MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, her türlü zorluklara rağmen Kızılelma yürüyüşlerinin hiç duraksamadan devam edeceğini kaydetti.

Kastamonu Belediyesi tarafından 1994 yılından bugüne organize edilen ve bu yıl 22’ncisi düzenlenen Türk Dünyası Günleri etkinlikleri toplu açılış töreni ile devam etti. Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen tören öncesi Kaya Kuzucu konser verdi. Konserin ardından açılış törenine geçildi.



“Kastamonu, 900 yıldan fazla Türk yurdudur”

Törende konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Kastamonu Belediyesinin bir ilki gerçekleştirerek, kardeş ve dost ülkelerden, Türk diyarlarından, değerli birçok ismi buluşturduğunu kaydetti. Turan kokan anlamlı bir törende olmaktan gurur duyduğunu söyleyen Durmaz, “Sahip olduğu tarihi ve kültürel değerleri, doğal güzellikleri, manevi mirasıyla, Türk Dünyası’nın kalbinde taht kurmuş ve 2018 yılında Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Kastamonu’da, anlamlı bir etkinlikteyiz. Kastamonu, Türkistan coğrafyası ile bağlarını canlı tutan, kültürel değerlerimizi yaşayan ve yaşatan bir şehrimizdir. 7 bin yılı aşan tarihiyle kadim bir medeniyet şehri olan Kastamonu, 900 yıldan fazladır Türk yurdudur. Geçmişi kahramanlıklarla dolu Kastamonu, milli mücadelenin cefakar şehri, milli vakarın yuvasıdır. Böylesi bir şehir, hizmetin en güzelini, en iyisini hak etmektedir. Hamdolsun Belediye Başkanımız, Kastamonu’nun değerinin bilincinde, sorumluluğunun farkındadır” dedi.

MHP’nin üretken belediyecilik anlayışında belediyelerin şehri imar ederken, nesilleri de ihya edecek çalışmaların içinde olmak zorunda olduğunu belirten Durmaz, “Belediyeler, bir yandan şehrin maddi ihtiyaçlarını temin ederken, diğer yandan sosyal projeler ve çeşitli etkinliklerle kültürel erozyona karşı, toplumsal direncin ve milli hafızanın da merkezi olmalıdırlar. Bu açıdan, belediyelerimizin adanmışlık anlayışıyla, milli şuurla planlanmış hizmetlerini görmek bizleri hem memnun etmekte hem de gururlandırmaktadır” diye konuştu.



10 tesisin açılışı yapıldı, 7 tesisinde temeli atıldı

Üretken belediyecilik anlayışını en güzel şekilde uygulayan Kastamonu Belediyesinin projelerinden de bahseden Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, “Atıksu Arıtma Tesisi, Çocuk Bakımevi ve Oyuncak Kütüphanesi, Budamış Dere Islahı, 3. Etap Sokak Sağlıklaştırma, KASMEK (Kastamonu Belediyesi Meslek Eğitimi Kursları), Huzurevi Yaşlı Bakım Merkezi, Park Bahçeler Yerleşkesi, Esentepe Mahalle Konağı, Şehit Öğretmenler Parkı ve Semt Sahalarının açılışını yapıyoruz. Karaçomak Barajı Mesire Alanı’nın, Engelsiz Yaşam Merkezi’nin, Toklutepe Mesire Alanı’nın, Hobi Bahçeleri’nin, Olukbaşı Yaşam Parkı’nın, Rauf Denktaş Yaşam Parkı’nın, M. Akif Ersoy Mahallesi Kapalı Pazar Yeri’nin ve Parkının da temelini atıyoruz. Açılışını gerçekleştireceğimiz ve temelini atacağımız tesislerin Kastamonu’muza hayırlı olmasını diliyorum. Belediye Başkanımız Sayın Rahmi Galip Vidinlioğlu’nu, çalışma arkadaşlarını, değerli meclis üyelerimizi, teşkilatımızı, emeği geçen her bir kardeşimi, şehre değer katan projeleri hayata geçirmelerinden dolayı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.



“Her türlü zorluklara rağmen Kızılelma yürüyüşümüz hiç duraksamadı”

Her türlü zorluklara rağmen göğüs germesini bildiklerini ve Kızılelma yürüyüşlerinin hiç duraksamadığını belirten Durmaz, şöyle konuştu:

“MHP olarak, Türk’ün birliğine duyduğumuz özlemden, Türk milletinin ayrı coğrafyalara düşmüş varlığının gün gelip tekrar bütünleşeceğine yönelik inancımızdan bir gün bile vazgeçmedik. Siyasetimizin her anında ve her yerinde, gençlik yıllarımızda duvarlara yazdığımız, üzerine yeminler ettiğimiz Turan ülküsü çok önemli bir yer tutmuştur. Bu uğurda kimi zaman Bozkırın Bilgesi Cengiz Aytmatov’un ifadesiyle “asra bedel günler” yaşadık, kimi zaman tabutluklarda işkencelere dayandık, kimi zaman da, “ütopyanın peşinden koşan hayalperestler” olduk. Ama içimizdeki Türklük sevdası, coşkusunu hiç kaybetmedik, Turan ülkümüz aklımızdan hiç çıkmadı; Kızılelma yürüyüşümüz hiç duraksamadı. Şükürler olsun ki bugün bu kutlu ülkümüz, Türk Devletleri Teşkilatı’yla ete kemiğe büründü. Türk coğrafyasından yükselecek müşterek sesin çığlığı hepimize heyecan vermektedir. Bu nedenle, Türk Devletleri Teşkilatı’nı önemli buluyor, bugün buradaki buluşmanın, anlamlı ve değerli olduğunu düşünerek, örneklerinin çoğalmasını arzu ediyoruz. Türk Dünyasının bir ve beraber olması, sadece Türkleri ilgilendiren bir durum değildir; aslında insanlık adına da bir umut olarak değerlendirilmelidir. Medeniyetler arasındaki mücadelenin vekalet savaşlarına dönüştüğü, petrolün insan kanına tercih edildiği günümüzde, insanlığın onurunu kurtarmak yine Türk’ün vicdanı ve adaletiyle mümkün olacaktır. Bizim buna inancımız tamdır ve bizim fikirlerimiz, bizim önerilerimiz Türk tarih ve kültür havzasında filizlenip olgunlaşmaktadır. Tarihimizin ve coğrafyamızın bizlere yüklediği sorumlulukların farkındayız ve siyasetimizi de bu sorumluluk anlayışıyla yapmaktayız.”

“Tarihini bilmeyenler, tarihine yabancılaşanlar, hatta tarihini inkar edenler tedavisi imkansız köksüzlük hastalığına tutulmuşlardır” diyen Durmaz, şunları kaydetti:

“Zaman zaman ‘ne işimiz var Suriye’de, ne arıyoruz Libya’da, ne yapıyoruz Afganistan’da’ sorusunu soranlar, işte bahsettiğimiz marazi kimlik ve kişiliklerdir. Bunlara rağmen Türkiye Cumhuriyeti, kültür ve gönül coğrafyasının her bir köşesine elini uzatmakta, bir ve beraber olmanın mücadelesini vermektedir. Hamdolsun milli hafızamız diridir. Bugün bize düşen görev; ortak kültürümüzden ve tarihimizden aldığımız mirası, gelecek nesillere, en güzel şekilde aktarmak ve onun daha ileriye götürülmesini teşvik etmektir.”



“İttifak nerede diyenlere ittifak meydanlarda diyoruz”

Kastamonu’nun Çanakkale Savaşı’nda en çok şehit veren illerin başında geldiğini hatırlatan Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, “21 yıldır devam ettirdiğimiz Türk Dünyası Günlerini bu yıl çok daha farklı bir konsepte yapıyoruz” dedi.

1985 yılında Büyükşehir’e okumak için gittiğini anlatan Başkan Vidinlioğlu, “O zaman belik kötü yolu sapacaktık ama Ülkü Ocaklarımızdan Allah razı olsun. Ocak sayesinde paylaşmayı ve memleket sevdasını, devlet sevdasını, millet sevdasını öğrendik. İki lafımızdan birisi ya millet ya bayrak oldu. Ocaklarımız o yüzden mukaddese sahip çıktığımız yerdir. 1991 yılında Erbakan hoca ve geçtiğimiz günlerde rahmetli olan Aykut Edibali’nin birlikte başını çektiği o kutsal ittifak o zaman kökünü bu topraklardan almış iki tane siyasi akımın ittifakıydı. Aradan 30 yıl geçti. O günün kutsal ittifakının ete kemiğe bürünmüş haline bugün Cumhur İttifakı diyoruz. İttifak ise nerede diyenlere işte ittifak şu anda burada meydanlarda diyoruz. Bu kadrolar 2023 yılını da 2053 yılına da bizleri taşıyacaktır. Çünkü bu kadroların ayakları bu topraklara basar. Bu kadrolar Türkiye’den başka Turan’dan başka mazlum milletlerden başka bir rüya görmezler. Ayaklarını bu topraklara basar ve pergel gibi açılarak hep bu toprakların düşlerini kurarlar. Onun için Cenabı Allah birliğimizi ve beraberliğimizi devam ettirsin. 1991 yılından sonra köprünün üzerinden çok sular geçti. O gün biz Türk Dünyası derken bize hayal görüyorsunuz diyenler işte bugün Türk Devletleri Teşkilatı kuruldu, ete kemiğe büründü. Bundan sonrasında bizim artık aramızda fitne, fesat yok, huzur ve kardeşlik var. Bundan sonrası artık Kızılelma’ya. Allah’ın izniyle birlikte yürümeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



“Türkler, dünya tarihine yeniden yön vermektedir”

Mensubu olmaktan onur duyduğu Türk ırkının dünya medeni tarihine yön veren yegane ırklardan bir tanesi olduğuna dikkat çeken Kastamonu Valisi Avni Çakır ise, “Tarihin her yerinde dünyada ilim, irfan, kültür ve medeniyetin ilerlemesinde Türkler çığır açan soylu bir devlettir. Türkler özgürlüklerine düşkündür. 1. ve 2. Dünya Savaşları başta olmak üzere iki kutuplu dünya düzeninde yaşanan soğuk savaş, bizleri Türk coğrafyasında derinden etkilemiştir. Sovyetler Birliğinin dağılması sonucunda 1990 yılının başlarında Türk devletleri Orta Asya’da tarih sahnesine yeniden çıkmışlardır. Ülkemiz, milletimiz ve Türk devletleri arasında gönül köprümüz bu tarihten itibaren artık daha güçlü ve daha sağlamdır. Türkler, artık dünya tarihine eskiden olduğu gibi bugünde yeniden yön vermektedir” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kastamonu Belediyesi tarafından çalışmaları tamamlanan tesisler ile temeli atılacak olan tesislerin açılış kurdelesi kesildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.