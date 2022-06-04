Depoya giren yılan ekipleri harekete geçirdi

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Kastamonu’nun Tosya ilçesinde bir depoya giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan bir tesisin depo kısmına giren yılanı gören çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yılanı yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler tarafından yılan yakalanarak depodan çıkartıldı. Yılan yerleşim alanlarından uzak bir noktada doğaya bırakıldı.

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