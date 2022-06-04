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Okulun çevresini temizleyen jandarma, öğrencilerle meyve fidanı dikti Voleybol sahasına kavuşan köy okulundaki öğrencilerin mutlulukları duygulandırdı Jandarma ekipleri, okul bahçesinde çevre düzenlemesi yaptı

İHA

Okulun çevresini temizleyen jandarma, öğrencilerle meyve fidanı dikti Voleybol sahasına kavuşan köy okulundaki öğrencilerin mutlulukları duygulandırdı Jandarma ekipleri, okul bahçesinde çevre düzenlemesi yaptı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, köy okulunda çevre temizliği yaparak büyüdüğünde öğrencilerin yemesi için meyve fidanı dikti, ayrıca okul bahçesinde basketbol ve voleybol sahalarını yenileyerek öğrencilerle birlikte maç yaptı.
11 Ağustos 2021 tarihinde Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde ilçeyi balçık ve çamurdan temizleyerek takdir toplayan Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu sefer Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde Kuzyaka Köyü İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerinin misafiri oldu.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma (HAYDİ) Timi ekipleri, Kuzyaka Köyü İlkokulu ve Ortaokulu’na gelerek ilk olarak okul çevresinde temizlik yaptı. Temizlik yapılan alana meyve fidanı da getiren jandarma ekipleri, öğrencilerle birlikte meyve fidanı dikti. Elma, vişne, şeftali, erik, elma gibi farklı türlerde 25 fidan öğrenciler ve jandarma ekipleri ile birlikte toprakla buluşturuldu. Toprakla buluşturulan fidanları jandarma ekipleri, öğrencilerle birlikte suladı. Jandarma ekipleri, meyve fidanlarının büyümesi ve bakımı için öğrencilere emanet etti.
Fidan dikiminin ardından jandarma ekipleri, yıpranan ve bakımsız kalan voleybol ve basketbol sahasını onardı. Basketbol potaları ile voleybol sahasına yeni fileler takıldı. Kaybolan oyun çizgilerini jandarma ekipleri, öğrencilerle birlikte yeniden boyadı. Yıkılan voleybol direkleri beton dökülerek sağlamlaştırıldı. Boyamanın tamamlanmasıyla birlikte jandarma ekipleri, öğrenciler birlikte maç yaptı. Öğrencilerle ekiplerin kıyasıya mücadele ettiği karşılaşmada kazanan yine öğrenciler oldu. Kuzyaka Köyü İlkokulu ve Ortaokulu’nda çevre düzenlemesi, onarım ve bakım çalışması yapan jandarma ekipleri, okuldan ayrıldıkları sırada öğrenciler tarafından alkışlarla uğurlandı.
Ayrıca Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde öğrencilere, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma (HAYDİ) Timi tarafından çevre bilinci eğitimi verildi. Eğitimde öğrencilere, çevrenin önemi, temiz tutulması gibi konular aktarıldı.

“Okulumuza yaptıkları çevre düzenlemesi için jandarmaya teşekkür ediyoruz”
Kuzyaka Ortaokulu öğrencilerinden Elifnur, “Bugün okulumuza jandarma ekiplerimiz geldi. Voleybol direklerimi yeniledi ve yeni fidanlar diktik. Bizlerde jandarmaya yardım ettik. Beraber çevreyi temizledik. Ben güzel olduğundan eminim. Arkadaşlarımın da memnun kaldığından eminim. Arkadaşlarımda güzel olduğunu söylüyorlar. Bizlerde jandarmaya teşekkür ediyoruz. Yapılmadan önce voleybol sahamızın çizgileri yoktu. Okulumuzun çevresi temiz değildi. Taşlar çok fazla vardı. Ama jandarma temizlediği için bizlerde onlara teşekkür ediyoruz” dedi.
Kuzyaka Ortaokulu öğrencilerinden Bahar ise, “Jandarmalar okulumuza geldiler, okulumuzu temizlediler. Voleybol sahamızın çizgilerini çizdiler, direklerini yaptılar. Direk eğikti, üzerimize düşecek diye korkuyorduk. Şu anda direk düzeldi. Beraber fidanlar diktik. Fidanların ilk sularını birlikte verdik. Hem kendi adıma hem de arkadaşlarım adına jandarmaya teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Kuzyaka Ortaokulu öğrencilerinden İrem Beşli de, “Bugün okulumuza jandarma ekipleri geldi. Ben hepsine çok teşekkür ediyorum. Voleybol çizgilerimiz, voleybol direklerimiz ile basketbol sahamızı boyadılar. Bunlar için çok teşekkür ediyorum. Okulumuzun çevresi kirliydi. Jandarma ekipleri gelip çevremizi de temizlediler. Bu yüzden jandarmamıza teker teker teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Öğrenci velisi Metin Turhan ise, “Kolluk kuvvetlerimize teşekkür ediyoruz. Okulumuza geldiler, okulumuzun çevresini güzelleştirdiler. Memnunuz, Allah devletimize, milletimize zeval vermesin” dedi.
Kuzyaka İlkokulu ve Ortaokulu Müdür Yardımcısı Erdem Kalafatoğlu ise “Tüm emniyet teşkilatımıza ve jandarma personelimize okulumuza yaptıkları katkı için teşekkür ediyoruz. Çevre duyarlılığı konusunda öğrencilerimiz ile birlikte işbirliği yaptılar. Fidan dikimi gerçekleştirdiler. Bu duyarlılıkları için kendilerine teşekkür ediyoruz. Okul bahçemizdeki voleybol sahamızın çizgileri çizildi. Potalarımız yenilendi. Bunlar için de kendilerine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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