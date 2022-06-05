Türk dünyasının dünü, bugünü ve yarını konuşuldu

Kastamonu'da bu yıl 22’ncisi düzenlenen Türk Dünyası Günleri çerçevesinde düzenlenen "Turan Halklarının Dünü, Bugünü ve Yarını" konulu panel, büyük ilgi topladı.

Kastamonu Belediyesi tarafından düzenlenen, 20 ülkeden ve 27 TürkTuran halklarının katıldığı 22. Türk Dünyası Günleri devam ediyor. Türk Dünyası Günleri programı çerçevesinde yapılan düzenlenen panelde "Turan Halklarının Dünü, Bugünü ve Yarını" konusu ele alındı. Oturum başkanlığını Kastamonu Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serhat Yılmaz’ın yaptığı panel, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Açılış konuşmasını yapan panel başkanı Prof. Dr. Serhat Yılmaz, Kastamonu’nun Türk devletlerinin Anadolu’ya geçişinde misafirperverlik yaptığını ifade etti.

Panelde konuşan Kastamonu Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Tarih bölümü öğretim üyesi Cevdet Yakupoğlu ise, "Hunlardan Bugüne Türk ve Turan Dünyası" konulu konuşmasında Türk ve Turan dünyasının Hunların döneminden bugüne gelişim sürecini anlattı. Daha sonra ise Kastamonu Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Namık Musalı, "Türk Dünyası’nda Güncel Son Gelişmeler" konulu konuşma gerçekleştirdi. Son olarak Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Aksoy, "Türk Dünyası’nın Geleceği Üzerine Düşünceler" konulu sunumunda Türklerin nüfusunun büyümesi ile ilgili veriler aktardı.

Panele Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi, Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, siyasi parti ve STK temsilcileri, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi yaptığı konuşmada, "Kendimi, Irak ve Suriye Türkmenlerini, Güneydoğu Azerbaycan Türklerimizi yalnız görmüyorum. Sizlere teşekkür ederiz, minnettarız. Sayın Belediye Başkanımız ve heyeti bu güzel günlerde bizleri burada ağırlamakta, bizi biraz 1975 tarihine gönderdi. Panelimizin dünü, bugünü ve yarını en iyi şekilde gerçekleşecektir. Bizlerin bozkurt işareti yapmasından rahatsız olanları, bizlere türlü iftiralar atanlara biz de yüzlerine haykırarak, 'biz Türk’üz, biz milliyetçiyiz, biz bozkurduz ve bu kutlu ülkünün neferleriyiz' diyoruz. Kimse bundan endişe etmesin ki Türkiye’nin dışında kalan Türkler, milli hisse inanmışlardır. Milliyetçilik dışında başka ideolojileri hiç kimse bize empoze etmemelidir. Biz Irak ve Suriye Türkleri, İran’daki kardeşlerim olarak bu milli projenin en önemli parçası olmalıyız" dedi.

Kastamonu Belediyesi Başkanı Vidinlioğlu ise, "Turan davasını panel ve sempozyumlarla Türk dünyasının dertlerini mutlaka kitlelere ulaştırmamız lazım. Çünkü biz bu gelenekten geldiğimiz için bunları biliyoruz. Fuzuli, 'Dert çok hem dert yok, düşman kavi, tali zebun' diyor. Onun için hep birlikte dertlenmemiz için önce derin ne olduğu bilemiz lazım. Dert bilmeyenlere derdi anlatmamız lazım ki birlikte derlenebilelim ve geleceği birlikte inşa edelim" diye konuştu.

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