Kano ile İstanbul’dan İnebolu Limanı'na giden ekip Kastamonu’ya ulaştı İstanbul'dan İnebolu Limanı'na cephane taşınmasını canlandırmak için milli mücadele yolunu kano ile geçiyorlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kano ile İstanbul’dan İnebolu Limanı'na giden ekip Kastamonu’ya ulaştı İstanbul'dan İnebolu Limanı'na cephane taşınmasını canlandırmak için milli mücadele yolunu kano ile geçiyorlar

İHA

Milli mücadelenin yaşandığı Kurtuluş Savaşı'nda teknelerle İstanbul'dan İnebolu Limanı'na cephane taşınmasını canlandırmak için, Türk bayrağıyla Kabataş'tan İnebolu'ya doğru kanolarla yolculuğa çıkan ekip, Kastamonu'nun Cide ilçesine ulaştı.

Kano ile İstanbul’dan İnebolu Limanı'na giden ekip Kastamonu’ya ulaştı İstanbul'dan İnebolu Limanı'na cephane taşınmasını canlandırmak için milli mücadele yolunu kano ile geçiyorlar

Milli mücadelenin yaşandığı Kurtuluş Savaşı'nda teknelerle İstanbul’dan İnebolu Limanı’na cephane taşınmasını canlandırmak için, Türk bayrağıyla Kabataş’tan İnebolu’ya doğru kanolarla yolculuğa çıkan ekip, Kastamonu’nun Cide ilçesine ulaştı.

Kurtuluş Savaşı'nda İstanbul’dan İnebolu’ya teknelerle cephane taşınması ile ilgili 15 gün sürecek sembolik yolculuk düzenlendi. Kanocu Ahmet Ergün ve Keremhan Kara, Kurtuluş Savaşı'nda teknelerle İstanbul’dan İnebolu Limanı’na cephane taşınmasını canlandırmak için yolculuğa çıktı. İstanbul’dan teslim aldıkları Türk bayrağını, 9 Haziran Perşembe günü İnebolu Limanı’na ulaştırmayı hedefleyen kanocular, İstanbul’un İnebolu Sokağı karşısındaki Kabataş Sahili’nden dualarla uğurlandı.

25 Mayıs tarihinde yola çıkan kanocu Ahmet Ergün ve Keremhan Kara, 12 günlük yolculuklarının ardından Kastamonu’nun Cide ilçesinde Cide Limanı'na ulaştı. Cideli vatandaşlar tarafından karşılanan Ahmet Ergün ve Keremhan Kara, burada 1 gün istirahat ettikten sonra Pazartesi günü İnebolu Limanı'na ulaşmak üzere tekrar kanolarıyla yolculuğa başlayacak. Sembolik yolculukla ilgili açıklama yapan Keremhan Kara, “Hayatımız su ve denizde geçiyor. Kano ekibi olarak İstanbul’dan Kastamonu’nun İnebolu ilçesine kadar kürek çekmeyi hedefliyoruz. Rotamız 480 kilometreden oluşuyor. 15 günlük bir yolculuğumuz olacak. Bugün 11’inci güne geldik. Şimdide yeşiller diyarı Cide ilçemize ulaştık. Sadece 1 gün çok yorulduğumuzdan dolayı mola vermek zorunda kaldık. Onun haricinde 10 gün boyunca kürek çekiyoruz ve suda bulunuyoruz. Takriben şu anda 400 kilometre kadar yol aldık. Ortalama günde 40 kilometre kadar yol kat etmiş oluyoruz. 400 kilometre sonrasında Kastamonu sınırlarına girmiş olduk” dedi.

Neden böyle bir projeye imza attıklarını anlatan Kara, “Projemiz Milli Mücadele yıllarını anlatıyor. 101 yıl önce ecdadımız, atalarımız bizim şu anda gittiğimiz rotada sırf Kurtuluş Savaşı'nı, Milli Mücadeleyi yaşatabilmek için mühimmat taşımışlar. İstanbul’dan çıkış yapıp İnebolu Limanı'na kadar, aynı zamanda İnebolu Limanı'ndan da kağnılarla Ankara’ya bu mühimmatlar taşınmış. İstiklal yolunda Şehit Şerife Bacı, Halime Çavuşlar sayesinde, İnebolulu Hacı Kadı Salihler sayesinde Ankara’ya mühimmatlar taşınmıştır. Biz, İstiklal yolunun öncesi olan rotasını canlandırıyoruz. İstanbul’dan İnebolu Limanı'na kadar kürek çekiyoruz. Zamanında bunları takalarla, tekelerle yapmışlar. Yeri geldiğinde kürek çekmişler, yeri geldiğinde motor çalıştırarak bu yolu gitmişler. Biz de bu insanları, 101 yıl sonra birazcık anlamak için kendi kanomuzla kürek çekerek bu rotayı canlandırmayı hedefledik ve 11’inci gündeyiz. Çok güzel ilerliyoruz, sağ olsun Karadeniz şu anda bize yumuşak davranıyor. Sert yüzünü çok fazla göstermedi ama şu anda biraz göstermeye başladı. Arada gösterdi ama patronun kim olduğunu hatırlatması gibi oluyor. Projemizdeki amaç insanlara aziz tarihimizdeki bir nebze olsun tekrar hatırlatmak. Gündemin yoğunluğu, ekonomik sorunlar gibi insanlarımız tarihine bazen unutabiliyor. Bizde bu tarihimize tekrar onlara hatırlatmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Kano ekibinde yer alan Ahmet Ergün ise, “Keremhan Kara benim önümde gider. Ben de arkasından giderim. Sonra kendisine ben bir şey söyleyeceğim sana derim. O da sağ olsun beni beklemeye başlar. Her zaman da beklemiştir. Sonra ne oldu deyince 'hiç hadi devam edelim' diyorum. Yoksa yakalamak mümkün olmuyor. Kendisi sporcu, biraz da aramızda yaş farkı var. Cide’mize geldiğimde sanki kendimi İnebolu’ya gelmiş gibi gördüm. Kutsal topraklara girmiş gibi kendimi hissediyorum. Üzerimizde bir yük var. Bir bayrak var. Bu bayrağı İnebolu’ya teslim edeceğiz. 9 Haziran’da inşallah İnebolu’ya inebilirsek hava müsaade ederse, şu anda günümüz var ama dediğimiz gibi patron Karadeniz, ne zaman yapacağı belli olmaz. Müsaade etmese de biz de, atalarımız nasıl o denizi yardıysa bizde yararak İnebolu’ya ulaşacağız inşallah” şeklinde konuştu.

İnsanların kendilerine çok güzel karşıladığından bahseden Ergün, “Bunu anlatmaya duygularımız yetmez. Yaşanması gerekiyor. Keşke bizden sonra gelecek nesillerinde buna benzer çalışma yapması gurur verici bir şey. Ben kendimle gurur duyuyorum. Kerem arkadaşımda bana eşlik ettiği için kendisine teşekkür ediyorum. Her yerde güzel karşılandık. Her yerde karşılamada bizlere ön ayak olundu. Kıyı emniyetinden Sahil Güvenlik Komutanlığına kadar, Kaymakamlıklara kadar, Belediye Başkanlıklarına kadar, herkes bizim için seferber oldu. Bu bize biraz daha güç verdi. Ne zaman gücün biterse iman gücünle devam et derler, bizde de sanki öyle oldu. İnşallah bu projemizle ecdatlarımızın yaşadıklarını bir nebze olsun anlatabilmişizdir “ ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türk dünyasının dünü, bugünü ve yarını konuşuldu
YEREL HABERLER Türk dünyasının dünü, bugünü ve yarını konuşuldu
Kastamonu’da Mustafa Yıldızdoğan rüzgarı esti
YEREL HABERLER Kastamonu’da Mustafa Yıldızdoğan rüzgarı esti
Okulun çevresini temizleyen jandarma, öğrencilerle meyve fidanı dikti Voleybol sahasına kavuşan köy okulundaki öğrencilerin mutlulukları duygulandırdı Jandarma ekipleri, okul bahçesinde çevre düzenlemesi yaptı
YEREL HABERLER Okulun çevresini temizleyen jandarma, öğrencilerle ...
Depoya giren yılan ekipleri harekete geçirdi
YEREL HABERLER Depoya giren yılan ekipleri harekete geçirdi
İlyas Yalçıntaş, Kastamonu’da hayranlarıyla buluştu
YEREL HABERLER İlyas Yalçıntaş, Kastamonu’da hayranlarıyla buluştu
200 ışıklı dron kullanılarak yapılan gösteri hayran bıraktı Işıklı Dron ve Mapping gösterisi izleyenleri hayran bıraktı
YEREL HABERLER 200 ışıklı dron kullanılarak yapılan gösteri hayran ...
Kastamonu'da "Türk Dünyası Günleri" etkinlikleri devam ediyor MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz: “Her türlü zorluklara rağmen Kızılelma yürüyüşümüz hiç duraksamadı”
YEREL HABERLER Kastamonu'da "Türk Dünyası Günleri" etkinlikleri ...
Taşköprü'de polisten silah ve uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Taşköprü'de polisten silah ve uyuşturucu operasyonu
Kastamonu merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'ye operasyon: 32 gözaltı
YEREL HABERLER Kastamonu merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'ye operasyon: 32 ...
28 ülkeden 15 bin kişinin katılacağı Türk Dünyası Günleri kortej yürüyüşüyle başladı
YEREL HABERLER 28 ülkeden 15 bin kişinin katılacağı Türk Dünyası ...
Taşköprü'de robotik kodlama sınıfı açıldı
YEREL HABERLER Taşköprü'de robotik kodlama sınıfı açıldı
Başkan Vidinlioğlu, çalışmalarına dört koldan devam ediyor Başkan Vidinlioğlu: “Kastamonu için varımızı yoğumuzu ortaya koymaya devam edeceğiz”
YEREL HABERLER Başkan Vidinlioğlu, çalışmalarına dört koldan devam ...
Kırıkkale’den Kastamonu’ya gelerek 45 bin TL değerinde para ve altınları çaldılar
YEREL HABERLER Kırıkkale’den Kastamonu’ya gelerek 45 bin TL ...
Kastamonu’da araçlar toz içinde kaldı, sürücüler oto yıkamacıların yolunu tuttu
YEREL HABERLER Kastamonu’da araçlar toz içinde kaldı, sürücüler oto ...
Sebze ve meyve yetiştirmek isteyenler fide satıcılarının yüzünü güldürdü
YEREL HABERLER Sebze ve meyve yetiştirmek isteyenler fide ...
Kastamonu’daki kazada ağır yaralanan Ömer Yalçın, sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Kastamonu’daki kazada ağır yaralanan Ömer Yalçın, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.