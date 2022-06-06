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Türk Dünyası Günleri, Kıraç konseriyle eğlencenin zirvesine çıktı Ay-yıldızlı hırkasıyla sahne alan Kıraç: “Kastamonu, Milli Mücadele’nin "çok çok çok" anlamlı bir şehri”

İHA

Türk Dünyası Günleri, Kıraç konseriyle eğlencenin zirvesine çıktı Ay-yıldızlı hırkasıyla sahne alan Kıraç: “Kastamonu, Milli Mücadele’nin "çok çok çok" anlamlı bir şehri”

Kastamonu Belediyesi tarafından organize edilen Türk Dünyası Günleri’nde ünlü sanatçı Kıraç, sevenleriyle buluştu. Ayyıldızlı hırkası ile sahneye çıkan Kıraç, Milli Mücadele’nin çok anlamlı yerlerinin başında Kastamonu’nun geldiğini bildiklerini kaydetti.
Ünlü şarkıcı Kıraç, Kastamonu Belediyesi tarafından bu yıl 22’ncisi düzenlenen Türk Dünyası Günleri’nde sevenleri ile buluştu. Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen Türk Dünyası Günleri etkinliğinde sahne alan Kıraç, Kastamonulu sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. ‘Endamın Yeter’ şarkısı ile konserine başlayan Kıraç, sevilen şarkılarını Kastamonulular ile birlikte seslendirdi. Konserinde belirli şarkılarda ayyıldızlı hırkasını giyen Kıraç, dinleyicilerden büyük ilgi gördü. ‘Kan ve Gül’ şarkısını seslendirdiği anda coşkuyu zirveye taşıyan şarkıcıya Cumhuriyet Meydanını dolduran tüm Kastamonulular alkışlar ve telefonların ışıkları ile eşlik etti. Ara ara yan flüt ile şarkılarına başlayan Kıraç, duygusal anlar da yaşattı.
Usta sanatçıları unutmadı
Seyirciler ile ara ara sohbet eden Kıraç, usta sanatçı Barış Manço ve Cem Karaca’yı konserinde unutmadı. Dinleyicilerden interaktif olarak eşlik etmelerini rica eden şarkıcı, Barış Manço’nun ‘Gülpembe’ şarkısını seslendirdikten sonra Cem Karaca’nın ‘Tamirci Çırağı’ şarkısını seslendirdi.
Ayrıca Kıraç, ayyıldız hırkası ile birlikte ‘Tuna Nehri’ türküsünü seslendirdi. O esnada dinleyiciler, telefonlarının ışıklarını açarak sanatçı Kıraç’ı eşlik etti ve coşku zirveye taşındı.
Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, konserde sevilen sanatçıya teşekkür edip çiçek ve plaket takdim etti.
Üç gündür Türk Dünyası Günleri etkinliğinin kendilerini yorduğunu fakat Kıraç’ın sahneye çıkmasıyla yorgunluk yerine yeniden enerji geldiğini söyleyen Başkan Vidinlioğlu, “Kıraç’ı şehrimizde ağırlamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Seyircilerimiz de Kıraç’ı Kastamonu’da görmekten mutlu olmuşlardır. Türk Dünyası Günleri etkinliklerini Kastamonu Belediyesi olarak 21 yıldır yapıyoruz. Ama özellikle Türk Devletleri Teşkilatı kurulduktan sonra Türk Dünyası Günlerini Kastamonu’da yapalım istedik. Bu bir nevi büyük kurultay oldu. 27 ülkeden katılım oldu. Büyük coşku yaşandı. Sanki akrabalar birbirlerini ağırlar gibi bir hava vardı. Dolayısıyla biz bundan çok mutlu olduk. Sizler de şeref verdiniz. İnşallah en kısa sürede tekrar sizi misafir ederiz” dedi.
Kastamonu’da Türk Dünyası Günleri etkinliğinin düzenlenmesi noktasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile istişare ettiğinde çok sevindiğini anlatan Başkan Vidinlioğlu, “Kastamonu, hem Selçuklunun uç beyi, hem Osmanlının sancak beyi, Üsküdar’a kadar Kastamonu dedi. Hem de Milli Mücadelesinin olmazsa olmaz şehri dedi. Bizler de Şerife Bacılara, Halime Çavuşlara rahmet olsun, İnebolulu kahraman mandıracılara selam olsun, Hafız Selman İzbeli’lere selam olsun, ruhları şad olsun. Türkiye Cumhuriyetini bizlere hediye eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e rahmet olsun, bugün burada rahatça bir arada isek Kıraç’ın konserini dinleyebiliyorsak rahat bir şekilde şu atmosferi idrak edebiliyorsak şehitlerimizin ve gazilerimizin büyük emekleri var. Mekanları cennet olsun” şeklinde konuştu.
Türk Dünyası Günleri etkinliğinin Kastamonu’da yapılmasından dolayı mutluluk duyduğunu belirten sanatçı Kıraç ise, “Milli Mücadelede Kastamonu’nun çok çok çok anlamlı bir yeri olduğunu zaten bizler biliyoruz. Her Türk genci de umarım bunu iyi anlar. Kastamonu bizim için vazgeçilmez. En önemli değerlerimizden ve en önemli şehirlerimizden bir tanesidir. Kastamonu her zaman kalbimizde özel bir yeri olan yerdir. Ben şehir olarak ta Kastamonu’yu çok seviyorum. Kastamonuluları da çok seviyorum. Emektar, çalışkan, işçi, temiz, iyi kalpli insanlardan oluşuyor” diye konuştu.
Türk Dünyası Günleri’nin üçüncü gününde Kıraç konseri öncesinde 27 ülkeden gelen Türk Cumhuriyetlerinin dans gösterileri de sahnelendi. Ayrıca Türk Cumhuriyetlerinden gelen sanatçılarda kendi ülkelerine ait şarkılar seslendirdi.
Konserde sanatçı Atilla Yılmaz da sahne aldı. Konserin sonunda havai fişek gösterileri de geceye renk kattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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