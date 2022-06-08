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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mandaların göle girmesi Afrika belgesellerini hatırlattı

İHA

Mandaların göle girmesi Afrika belgesellerini hatırlattı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde hava sıcaklığının artmasıyla birlikte yaylada gezinen mandalar, göle girerek serinledi.
Kastamonu’nun Tosya ilçesine bağlı Akbük, Avşar ve Çifter köylerinde mandacılık yaparak geçimini sağlayan vatandaşlar, aşırı sıcakların hakim olduğu ilçede hayvanlardan süt verimi alabilmek için otlat alanlara gitmeye başladı. Otlatmak için çıkardıkları mandalar, sıcaktan bir süre sonra bunalınca serinlemek için Akbük yaylasındaki göle giriyor. Öğle saatlerinde suya giren mandalar, yaklaşık 2 saat su içerisinde kaldıktan sonra tekrar otlamak için yaylaya çıkıyor. Afrika’yı andıran sahneler, zaman zaman renkli görüntüler oluşturuyor.

Akbük yaylasında bulunan yayla evinde ikamet eden emekli öğretmen Mehmet Soysal, sıcakların artmasının mandaları olumsuz etkilediğini söyledi. Hayvanları serinletebilmek için çoban arkadaşların günde bir defa yayla evinin önünde bulunan göle getirdiklerini ifade eden Soysal Hoca, “Çevredeki köylerde yaklaşık 7080 civarında manda var. Çobanların Mandaları serinletmek için bu gölden başka çareleri yok. Burada hava sıcaklığı 32 dereceye kadar yükseldi. Mandalar öğleden sonra suya giriyor, aşağı yukarı 2 saat suda kalıyor. Daha sonra hayvanları otlatıp köye götürüyorlar. Bu gördüğünüz manzara insanın aklına bir an belgesellerde izlediğimiz Afrika’yı anımsatsa da burası Tosya’nın Akbük köyü” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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