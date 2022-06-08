28 öğrencinin yaptığı 60 eser, sergide sergileniyor

Kastamonu’da 28 öğrencinin yaptığı 60 eserden oluşan sergi, ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde Anadolu Lisesi Resim Öğretmeni ve Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Misafir Öğretim Üyesi olan Hasan Barış Çiçek, 28 öğrenci 60 tasarım ile Kastamonu Üniversitesi Tasarım Fakültesi Sergi Salonu’nda “İzler” adlı sergisini sergilemeye devam ediyor. Tasarımlar arasında Kastamonu temalı çalışmaların olması da göz dolduruyor.

Sergi ile ilgili konuşan Hasan Barış Çiçek, “Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nde yürütmekte olduğum Özgün Baskı Resim Teknikleri dersi yılsonu sergimizin açılışını gerçekleştirdik. 28 öğrencimizin 60 çalışmasıyla sanatseverleri buluşturan “İzler” adlı sergimiz; Ağaç, Linolyum ve Gravür baskıdan oluşmaktadır. Öğrencilerimizi tebrik eder, bu güzel günü bizlerle paylaşan tüm hocalarıma saygılarımı sunarım” dedi.

Serginin Cuma gününe kadar açık kalacağı belirtildi.

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