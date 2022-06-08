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16 ilçede uygulanacak olan 19.7 milyon liralık bütçeli projede makine ekipmanların dağıtımı başladı

İHA

16 ilçede uygulanacak olan 19.7 milyon liralık bütçeli projede makine ekipmanların dağıtımı başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı’nca onaylanan yüzde 50 hibeli Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı (KKYDP) çerçevesinde 16 ilçede uygulanacak toplam 19.7 milyon liralık bütçeli 420 adet projede makine ekipmanların dağıtımına başlandı. Bu çerçevede İnebolu’da 318 bin 759 TL’lik hibe desteği sağlanarak bölge tarımında oldukça önemli sera, bahçe ve fındık tarlalarında toprak işleme amaçlı kullanıma uygun 30 adet Çapa Makinesi çiftçilere dağıtıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde tabandan tavana doğru yaklaşımla, katılımcılığı sağlayan yerel kapasiteyi ve örgütlenmeyi geliştiren, istihdam oluşturma potansiyeli olan üretici gelirlerini artıran ve çeşitlendiren tarıma daha küçük ve orta ölçekli sanayinin gelişmesini ve yaygınlaşmasını esas alan projeler ile üretime yönelik makine ekipman alımı projeleri çerçevesinde almaya hak kazanıp sözleşme imzalayan 30 yatırımcıya çapa makineleri törenle teslim edildi.
Osman Sungur Tesisleri bahçesinde yapılan teslim törenine Kastamonu Valisi Avni Çakır, İl Tarım ve Orman Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu, İnebolu Ziraat Odası Başkanı Suat Balaban, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hülya Karaaslan ile teknik personel ve çiftçiler katıldı.

“İnebolu, tarihi şan ve şeref dolu hem de tarımın belli kollarında Kastamonu’da adını söz ettiren bir ilçemizdir”
İnebolu’nun tarihinin şan ve şerefle dolu olduğunu ayrıca tarımında belli başlı kollarında Kastamonu’da adını söz ettiren bir ilçe olduğunu belirten Kastamonu Valisi Avni Çakır, “Gerçekten insanoğlu son iki yüz yıldır doğaya süratli ve acımışız bir şekilde müdahale etti. Hızlı bir sanayileşme toplumun kültürü ve yine hızlı bir şekilde tarımdan üretmekten doğadan kaçınarak Büyükşehirlerde tamamen tüketim topluluğuna odaklı bir kültür yetişti ama mevsimsel, iklimsel değişiklikler toplumsal hayattaki ekonomik sosyal hayattaki gelişmeler bu işin böyle gitmeyeceğini gösterdi. Özellikle son yıllarda çok çarpıcı bir şekilde dünyanın önüne gıda krizi, iklim krizi hızlı bir şekilde geldi. Daha az ve daha dengesiz yağan yağışlar, en ufak bir şekilde zahmete girmeyen tarlayla uğraşmak istemeyen Büyükşehirlere biran önce gidip gerekiyorsa orada daha zor şartlarda yaşamayı kendine hedef edinen bir nüfus kitlesi oluşmaya başlaması ve bir takım ekonomik, sosyal, kültürel, coğrafik zorluklarda eklenince tarımla uğraşan, doğayla uğraşan, çiftçilikle uğraşan insan sayısında çok ciddi bir azalma meydana geldi. Bunun sonucunda da özellikle son bir yılda gıda fiyatlarına çok ciddi bir artış meydana geldi” dedi.

“İnebolu’ya daha çok tarım projesi yapması yakışır”
İnebolu’ya daha çok tarım projesinin yapmasının yakışacağını söyleyen Vali Çakır, “Türkiye gıda da kendisine dünyada yeten erdem ülkelerden bir tanesidir. Gerekiyorsa biz devlet olarak, biz yüz kilometre otobanı daha az yapacağız ya da 10 tane binayı daha az yapacağız ama çiftçimizi, tarımımızı, hayvancılığımızı destekleyeceğiz. Dünya’da ülkemiz üzerinden olmak üzere insanlar sürekli göç ediyor, biz devlet olarak en güçlü bir şekilde çiftçimizin, tarımımızın köylümüzün yanında olmamız lazımdır ve köye dönüşe özendirmemiz lazımdır. İnsanlarımızın çiftçiliği bir meslek olarak algılamasını sağlamamız lazımdır. Sizin sahip olduğunuz fındık ve kestane ne ürünüz varsa bunları köyünüze gidip bakmak ve bunlardan ileri de ciddi gelirlerde elde edilecek. Bu ilerleyen süreçlerde en zengin kesim çiftçi olacak. Çünkü şuan büyük şirketler Anadolu’da ve Eğede birçok yerde büyük şirketler arazileri kiralamaya başladı. Tarıma yaptırım yapma fabrika kurmakla eş değer, benim çiftçi kardeşlerimize tavsiyem sakın kimse arazisini satmasın. 35 sene sonra bu konuda çok daha güçlü şartlarla sizlerin lehine olan şartlarla karşılaşacaksınız. Malına sahip çıkan, üreten her zaman karlı olacak. Boş tarla gördüğüm zaman gerçekten yüreğim burkuluyor ve üzüyorum, üzerinde yeşil ot dahi bitse ondan mutluluk duyuyorum. Her yağan yağmuru ben rahmet olarak görüyorum, keyif olarak görüyorum, çiftçimize bereket olarak görüyorum. İnebolu’ya da daha çok tarım projesi yapması yakışır” diye konuştu.

“Çiftçilerimize daha fazla proje üretmeye davet ediyorum”
Bozkurt Kaymakamı ve İnebolu Kaymakam Vekili Murat Atıcı da, “Şu anda devlet olarak, hem Tarım ve Orman Bakanlığı’mız ve il teşkilatı hem Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu iki yıl ödemesiz, 7 yıl ödemeli çeşitli kampanyalarla tarımı ve çiftçimizi destekliyor. Bölgemizde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu başvuruları çok az. Bu konuda çiftçi kardeşlerimize daha profesyonel bir şekilde bu kampanyalardan yararlanmaları için katılımlarının olmasını davet ediyorum. Belki kampanyalardan haberi yoktur, çiftçilerimiz mutlaka kaymakamlıklarla irtibatları sağlayıp bunlarda yeni yatırımlar yaparlar inşallah” şeklinde konuştu.

“30 adet makine ile birlikte 320 bin TL bir hibe desteği ödenecek”
İnebolu’da 30 adet makine ile birlikte 320 bin TL’lik hibe desteği sağladıklarını vurgulayan İl Tarım ve Orman Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu ise, “2006 yılından beri uygulanan bu destekleme çerçevesinde bugüne kadar 103 milyon 225 bin TL gibi bir hibe desteği bakanlığımız tarafından çiftçilerimize ödendi. Bugünde burada 30 adet makine ile birlikte yaklaşık 320 bin liralık bir hibe desteği inşallah çiftçilerimize ödenecek. Buradaki 30 makinanın toplam bedeli yaklaşık 640 bin lira, 320 bin TL bakanlığımız tarafından yüzde 50 hibe olarak ödenecek. İlimizde 80 bin dekar fındık ekim alanımız var. İnebolu, Abana, Çatalzeytin, Doğanyurt, Cide, Bozkurt'ta bunun 47 bin dekarı bizden alan bazlı destek alıyor. Alan bazlı destek miktarı yaklaşık 8 milyon TL civarındadır” şeklinde konuştu.
İnebolu Ziraat Odası Başkanı Suat Balaban ise, “Bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz proje çerçevesinde toplam 55 başvuru kaydı yaptı. Bu kayıtlara göre Tarım ve Orman Bakanlığımızca başvurusu onaylanan 54 asil 1 yedek olmak üzere İnebolu Ziraat Odasına adına büyük bir başarı sağlamıştır. Çiftçilerimizin tarımsal üretimini arttırmaya yönelik projelerden toprak işleme de önemli araç olan çapa makinalarının çiftçilerimizin işlerini kolaylaştıracağına inanıyor, bol ve bereketli kazançlar elde etmelerini temenni ediyorum. Çiftçilik mesleği bizim için stratejik meslektir. Her zaman üreticimizin yanında olmaya gayret göstereceğiz” dedi.
Konuşmaların ardından halk oyunları gösterisi yapıldı. Gösteriden sonra çiftçilere çapa makineleri teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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