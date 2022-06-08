Köylerine cami yaptırırken vefat eden muhtarlara ahde vefa örneği Vefat eden muhtarların birinin yerine oğlu diğerinin yerine babası muhtar seçildi

Kastamonu’da Yılancı köyü ve Kaşçılar köyü muhtarları, köylerine cami yaptırdıkları sırada hayatlarını kaybetti. Bunun üzerine bu köylerde yeniden muhtarlık seçimlerine gidildi. Seçimlerde köylüler, büyük bir ahde vefa örneği göstererek tek liste halinde gidilen seçimlerde Yılancı köyünde vefat eden muhtarın yerine oğlunu, Kaşçılar köyünde ise babasını yeniden muhtar seçti.

Kastamonu’nun merkeze bağlı Yılancı köyü ve Kaşçılar köyünde vefat eden muhtarların yerine 5 Haziran’da muhtarlık ara seçimleri gerçekleştirildi. Buna göre Ramazan ayında Kadir Gecesi geçirdiği kalp krizi sonucunda vefat eden Yılancı köyü Muhtarı Hüseyin Karakethüdaoğlu’nun yerine oğlu Kamil Karakethüdaoğlu, Ramazan Bayramı’ndan sonra yakalandığı kanserden dolayı hayatını kaybeden Kaşçılar köyü Muhtarı Ali Çavdaroğlu’nun yerine babası Cevat Çavdaroğlu, muhtarlık ara seçimlerinde köylüler tarafından muhtar olarak seçildiler.

Yılancı köyü sakinleri muhtarlık ara seçimlerinde köylerine cami yaptıran vefat eden muhtarın oğlu Kamil Karakethüdaoğlu’ndan aday olmasını isteyerek babasından kalan görevi devralmasını istedi. Kaşçılar köyü sakinleri de, aynı şekilde köylerine cami yaptıran merhum muhtarları Ali Çavdaroğlu’nun yerine babası Cevat Çavdaroğlu’nun aday olmasını talep ederek bir vefa örneği gösterdi. Her iki adayda gerçekleştirilen muhtarlık ara seçimlerinde tek liste olarak girdikleri seçimlerde köylerinin yeni muhtarları oldular.



“Ahde vefa örneğinin en güzel örneğini birlikte görmüş olduk”

Görevlerini yeni devralan Yılncı köyü muhtarı Kamil Karakethüdaoğlu ile Kaşçılar köyü muhtarı Cevat Çavdaroğlu, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Kastamonu Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Yapıcıoğlu’nu ziyaret etti.

Ziyarette yeni muhtarlara görevlerinde başarılar dileyen Yapıcıoğlu, “2 tane acı yaşadık. Biri bizim derneğimizin üyesi Hüseyin Karakethüdaoğlu, diğeri de muhtar arkadaşımız Ali Çavdaroğlu. 2 muhtarımızın hayat hikayesi biraz derin ve uzun. Hüseyin Karakethüdaoğlu kardeşim derneğimizin başkan yardımcısıydı. Yılancı köyüne camii inşaatı yaptı bitirdi. Ama ne yazık ki, Kadir Gecesi namaz esnasında kalp krizi sonucu vefat etti. Bunun ardından Ali Çavdaroğlu muhtarım, Kaşçılar köyünde yola gelen camii inşaatını yoldan kaldırmak için yaptığı çalışmalarda kansere yakalandı. O da camii çalışmalarını bitirdi ama Ramazan Bayramı sonrasında vefat etti. Bu iki muhtarımızın da cenaze namazları kendi çabalarıyla yaptırdıkları camilerde kılındı. Bir nevi onların cenaze namazlarıyla camiiler ibadete açılmış oldu. Bundan dolayı derin üzüntü içindeyiz. Allah’tan rahmet diliyoruz. Kendilerini hiçbir zaman unutmayacağız. Bu süreçte yaşanan güzel olaylar oldu. 5 Haziran’da muhtarlık ara seçimleri yapıldı. Yılancı köyünde merhum muhtarımızın Hüseyin Karakethüdaoğlu’nun oğlu Kamil Karakethüdaoğlu’nu köylüler aday gösterdi. Kaşçılar köyünde de merhum muhtarımız Ali Çavdaroğlu’nun babası Cevat Çavdaroğlu’nu aday gösterdiler. Burada bir vefa örneği gösterdiler. Her iki köye de teşekkür ediyorum. Bu tüm Türkiye’ye örnek olmalı. Muhtarlarımızın anılarına saygı gösterdiler. Kastamonu kendine yakışır bir ara seçim gerçekleştirdi. Muhtarlarımıza hayırlı olsun. Merhum muhtarlarımızın yarım bıraktığı işleri tamamlanması için de dernek olarak tüm çabayı göstereceğimizin sözünü veriyorum” dedi.

Yılancı köyünde merhum babası Hüseyin Karakethüdaoğlu’nun yerine muhtar seçilen Kamil Karakethüdaoğlu ise, “Babam Hüseyin Karakethüdaoğlu’nun bıraktığı ve sonuna kadar hakkederek, severek yaptığı muhtarlık vazifesini kaldığı yerden sürdüreceğiz. Yılancı köyü sakinlerine ahde vefalarından dolayı çok teşekkür ederim. Babamın bıraktığı yoldan devam etmek istiyorum. Yarım kalan işleri tamamlamak istiyorum. Köylüme ahde vefalarından dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Merhum oğlu yerine muhtar seçilen Kaşçılar köyü muhtarı Cevat Çavdaroğlu da, “Bize emanet edilen işleri yapmaya çalışacağız. Oğlumdan kalan emaneti devam ettireceğim. Görevimizi elimizden geldikçe yapacağız” şeklinde konuştu.

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