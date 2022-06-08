Mete Gazoz, ikinci kez olimpiyat şampiyonluğunu hedefliyor Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Projesi Kastamonu’da düzenleniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mete Gazoz, ikinci kez olimpiyat şampiyonluğunu hedefliyor Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Projesi Kastamonu’da düzenleniyor

İHA

Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un babası ve antrenörü Türkiye Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Gazoz, oğlunun yılda sadece 10 gün izin yaptığını belirterek, ikinci kez Olimpiyat Şampiyonu olabilmek için çalıştığını ve bu sayede bir ilki de gerçekleştirmeyi hedeflediğini kaydetti.

Mete Gazoz, ikinci kez olimpiyat şampiyonluğunu hedefliyor Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Projesi Kastamonu’da düzenleniyor

Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz’un babası ve antrenörü Türkiye Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Gazoz, oğlunun yılda sadece 10 gün izin yaptığını belirterek, ikinci kez Olimpiyat Şampiyonu olabilmek için çalıştığını ve bu sayede bir ilki de gerçekleştirmeyi hedeflediğini kaydetti.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından genç nesilleri erken yaşta spor kültürüyle tanıştırmak, spor yoluyla bedensel ve sosyal yönden sağlıklı gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla geliştirdiği Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Projesi (OLİ), Mustafa Şerbetçi İlkokulunda öğrenciler ile buluştu.
Programa Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz’un babası Türkiye Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Gazoz ile İnebolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Telat Aktaş, daire amirleri, ilkokul öğrencileri ve öğretmenler katıldı.
Programda Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Başkanı Seyid Bilal Porsun tarafından Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener adına katılımcılara ‘Teşekkür Belgesi’ takdim edildi.
Programın ardından 25 Ağustos Spor Salonu'nda 2020 Tokyo Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz’un babası Metin Gazoz tarafından öğrencilere yakın mesafeden ok atışı eğitimi verildi.
Öğrencilere ok atışlarındaki teknikleri gösteren Metin Gazoz, Olimpiyat şampiyonu oğlu milli okçu Mete Gazoz’un 2024 Paris Olimpiyatları'nda, ikinci kez altın madalya kazanarak olimpiyat tarihinde bir ilki başarmayı hedeflediğini söyledi.
İnebolu’daki çocukların çok enerjik ve aktif olduğunu belirten Gazoz, çocukların salondaki yeteneklerini çok iyi gördüğünü belirterek, “Hayatlarında belki ilk defa ok ve yayla buluşuyorlar ama belki olimpiyatlardan, belki kendi içlerinden gelen merakla çok güzel ok attılar. Güzel yapılacak çalışmalarla aralarından çok güzel şampiyonlar çıkacağına inanıyorum” dedi.
Mete Gazoz’un şu anda Almanya’da milli takım ile birlikte Avrupa Şampiyonası'nda olduğunu ifade eden Metin Gazoz, “Pazar gününe kadar yarışmaları var. İnşallah pazar günü güzel bir madalya ile yarışmayı bitiririz. Birçok sporcumuzu kürsüde görmek istiyoruz” diye konuştu.
Mete Gazoz’un 2024 Paris Olimpiyatları’nda ikinci kez kürsüye çıkmayı hedeflediğini belirten Metin Gazoz, “Mete, şu anda 2024 Paris Olimpiyatları'na hazırlanıyor. Avrupa Şampiyonası ve bundan sonraki yarışmalar, düzenlenecek olan uluslararası yarışmalar, olimpiyatlara puan veren yarışma olacak. Yani ülke adına Mete ter döküp puan toplamaya çalışacak. Aldıkları puanlarla 2024 Paris Olimpiyatları'na katılma hakkını kazanacaklar. Hedef şu anda 2024 Paris Olimpiyatları. Paris Olimpiyatları'nda Mete'nin hedefi de öncelikle bireyselde dünya okçuluğunda iki tane altın madalya alan bir okçu yok, olimpiyat tarihinde yok. Mete bir ilki gerçekleştirmek istiyor” şeklinde konuştu.
Metin Gazoz, oğlunun ikinci kez olimpiyat şampiyonu olabilmek için yılda yaklaşık 10 gün izin yaptığını, diğer günlerini de çalışarak geçirdiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yeniden Refah Partisi Kastamonu İl Başkanlığında 100’den fazla üye istifa etti
YEREL HABERLER Yeniden Refah Partisi Kastamonu İl Başkanlığında ...
Jandarma ekiplerinden öğrencilere meslek tanıtımı
YEREL HABERLER Jandarma ekiplerinden öğrencilere meslek tanıtımı
Kadın kooperatifleri, Kooperatif Yönetimi ve Organizasyonu konusunda bilinçleniyor
YEREL HABERLER Kadın kooperatifleri, Kooperatif Yönetimi ve ...
Köylerine cami yaptırırken vefat eden muhtarlara ahde vefa örneği Vefat eden muhtarların birinin yerine oğlu diğerinin yerine babası muhtar seçildi
YEREL HABERLER Köylerine cami yaptırırken vefat eden muhtarlara ahde ...
Kastamonu Üniversitesinde Uygulamalı Türk Halk Bilimi Müzesi açıldı
YEREL HABERLER Kastamonu Üniversitesinde Uygulamalı Türk Halk Bilimi ...
16 ilçede uygulanacak olan 19.7 milyon liralık bütçeli projede makine ekipmanların dağıtımı başladı
YEREL HABERLER 16 ilçede uygulanacak olan 19.7 milyon liralık ...
28 öğrencinin yaptığı 60 eser, sergide sergileniyor
YEREL HABERLER 28 öğrencinin yaptığı 60 eser, sergide sergileniyor
Mandaların göle girmesi Afrika belgesellerini hatırlattı
YEREL HABERLER Mandaların göle girmesi Afrika belgesellerini ...
Tosya’da tır devrildi, sürücü yaralandı
YEREL HABERLER Tosya’da tır devrildi, sürücü yaralandı
Kastamonu’nun yaylalarına dolu yağdı
YEREL HABERLER Kastamonu’nun yaylalarına dolu yağdı
Devlet sanatçısı minyatür bebeklerle kültürü yaşatıyor
YEREL HABERLER Devlet sanatçısı minyatür bebeklerle kültürü ...
Kastamonu’da Sıfır Atık Geri Dönüşüm Sergisi açıldı
YEREL HABERLER Kastamonu’da Sıfır Atık Geri Dönüşüm Sergisi açıldı
Yoldaş isimli köpeğiyle 81 ili ziyaret edip, her ilde bir fidan dikiyor
YEREL HABERLER Yoldaş isimli köpeğiyle 81 ili ziyaret edip, her ilde ...
Kıbrıs Gazisine madalyası evinde verildi
YEREL HABERLER Kıbrıs Gazisine madalyası evinde verildi
Kadim Oyunlar Çocuk Şenliği renkli görüntüler oluşturdu
YEREL HABERLER Kadim Oyunlar Çocuk Şenliği renkli görüntüler ...
Aracın önüne domuz sürüsü çıktı
YEREL HABERLER Aracın önüne domuz sürüsü çıktı
İlkokulun öğrencilerine havacılık bilinci oluşturuluyor Sivil Havacılık Yüksekokulu öğrencileri ile ilkokul öğrencileri bir araya geldi
YEREL HABERLER İlkokulun öğrencilerine havacılık bilinci ...
Yaralı karacaya ilk müdahaleyi orman işçileri yaptı
YEREL HABERLER Yaralı karacaya ilk müdahaleyi orman işçileri yaptı
Kanyon üzerindeki cam terası ile tanınan 3 bin nüfuslu ilçeyi 300 bin kişi ziyaret edecek Bu proje ile 3 bin nüfuslu ilçeye turist akın edecek Çatak Kanyonu cam terası ziyaretçilerinin nefesini kesiyor
YEREL HABERLER Kanyon üzerindeki cam terası ile tanınan 3 bin ...
Taşköprülü girişimci kadınların özel tasarım çantaları Almanya’da sergilenecek
YEREL HABERLER Taşköprülü girişimci kadınların özel tasarım ...
Arı kovanlarını parçalayan ayı, fotokapanla görüntülendi
YEREL HABERLER Arı kovanlarını parçalayan ayı, fotokapanla ...
Küre Dağları Milli Parkı, 23 ülkeden gelen ziyaretçilerini ağırladı
YEREL HABERLER Küre Dağları Milli Parkı, 23 ülkeden gelen ...
4 gündür haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER 4 gündür haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu
Kastamonu Üniversitesi'nde fidanlar toprakla buluşturuldu
YEREL HABERLER Kastamonu Üniversitesi'nde fidanlar toprakla ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.