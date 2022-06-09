Kastamonu Üniversitesi öğrencileri Bahar Şenlikleri’nde hem yarıştı hem de eğlendi

Kastamonu Üniversitesi tarafından hazırlanan Bahar Şenlikleri ve Mezuniyet Töreni çerçevesinde üniversite öğrencileri, düzenlenen çeşitli yarışmalarla kıyasıya yarıştı. Eğlencenin doruğa ulaştığı spor yarışmalarıyla öğrenciler doyasıya eğlendi.

Kastamonu Üniversitesi tarafından üniversite öğrencilerine yönelik 8,9 ve 10 Haziran olmak üzere 3 gün sürecek olan Bahar Şenlikleri ve Mezuniyet Töreni programı çerçevesinde birtakım etkinlikler düzenlendi. Şenliklerin 2’inci gününde üniversite öğrencileri Emin Baydil Futbol Salonu Futbol Sahası’nda DJ performansı eşliğinde ,mini futbol , top sektirme , halat çekme, ip atlama, çuval yarışı , dart ve boççe ile mini ayak tenisi gibi spor etkinliklerinin yapıldığı yarışmalarda ter döktü. Yapılan yarışmalarda oynan halat çekme oyununda kıyasıya mücadele eden öğrenciler hem yarıştı hem de renkli sahnelerin oluşmasına neden oldu. Etkinlik devamında, Bahar Şenlikleri Ödül Töreni’nde Üniversite takımlarının yıl boyunca katıldığı müsabakalarda ödül kazanan öğrencilere ödüller verilecek, akşam saatlerinde ise sanatçı Azerin’in konseri ile Fuat İyiçalışkan’ın DJ performansı sahne alacak.

İlahiyat Fakültesi bölümü öğrencisi Recep Tüylü, “ Bugün burada üniversitemizin düzenlediği Bahar Şenlikleri etkinlikleri için buradayız. Şenliğin 2’inci gününü gerçekleştiriyoruz, bugün burada çeşitli aktiviteler düzenleniyor. Birazdan ses yarışmaları düzenlenecek, daha sonra ise Şenlik akşamleyin Azerin’in konseri ile devam edecek. Şenliğimiz son aşamasında sene sonu mezuniyet töreni ve Pinhani konseri taçlandırılmış olacak. Bu güzel organizasyondan dolayı başta Üniversitemizin Rektörü Prof. Dr. Sayın Ahmet Hamdi Topal olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz.

Kastamonu Üniversite öğrencisi Zeynep Keleş ise, "Gerçekten güzel bir etkinlik olmuş. Etkinlikler çerçevesinde çuval yarışına, sonrasında ise halat çekme yarışına katıldık. Daha sonra dart attık ve birazdan boççe sporunda ter dökeceğiz. Burada çok etkinlik var. Ben bu etkinliklere ilk defa katıldım ve bence insanların bu etkinliklere katılması gerekiyor” şeklinde konuştu.

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