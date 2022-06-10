Silahını temizlerken kazara kendisini vurdu

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Kastamonu’nun Şenpazar ilçesinde av tüfeğini temizlediği sırada, silahın kazara ateş alması sonucu kendisini vuran genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Şenpazar ilçesine bağlı Edeler köyünde av tüfeğini temizlediği sırada, silahın kazara ateş alması sonucu kendini vuran 24 yaşındaki Ramazan Dak, hayatını kaybetti. İhbar üzerine jandarma ekipleri, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili inceleme devam ederken, 24 yaşındaki Ramazan Dak’ın vatani görevini yapmak için askere gitmeye hazırlandığı öğrenildi.

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