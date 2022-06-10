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Telefon dolandırıcılarına 8 ilde operasyon: 9 gözaltı 10 milyon liralık vurgun yapan telefon dolandırıcıları yakayı ele verdi

İHA

Kastamonu'da vatandaşları telefonla arayarak ağına düşürüp dolandıran ve yaklaşık 10 milyon lira vurgun yapan 9 şüpheli, 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

Telefon dolandırıcılarına 8 ilde operasyon: 9 gözaltı 10 milyon liralık vurgun yapan telefon dolandırıcıları yakayı ele verdi

Kastamonu'da vatandaşları telefonla arayarak ağına düşürüp dolandıran ve yaklaşık 10 milyon lira vurgun yapan 9 şüpheli, 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, telefonla vatandaşları arayarak kendisini hakim, savcı, avukat, polis ve asker olarak tanıtarak dolandırdığı tespit edilen ve bu yöntem ile yaklaşık 10 milyon liralık vurgun yaptığı belirlenen şahısların yakalanması için çalışma başlattı.
Kastamonu merkezli İstanbul, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Mersin, Samsun ve Van illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli, jandarma ekiplerine yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerindeki aramada da çok sayıda ziynet eşyası, para ve çeşitli dijital materyaller ile farklı bankalara ait banka kartları ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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