5 bin 756 üniversiteli mezuniyet sevinci yaşadı Kastamonu Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

Kastamonu Üniversitesinden 20212022 akademik yılında mezun olan 5 bin 756 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

Kastamonu Üniversitesinde mezuniyet sevinci yaşandı. Fakültelerden mezun olan 5 bin 756 üniversiteli, hep birlikte kep atarak mezun oldu. Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Kampüsü Emin Baydil Futbol Sahası'ndaki düzenlenen mezuniyet töreninde konuşan Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Kastamonu Üniversitesi olarak büyük bir aile olduklarını belirterek, “Bu büyük ailenin mensupları olarak akademik ve idari kadrosu ile öğrencilerimizin de gayretleriyle Üniversitemizi her geçen gün geliştirmek ve çağın gerekliliklerini yerine getirmek için çaba sarf ediyoruz. Bu çerçevede 2006 yılında kurulan Üniversitemiz kurulduğu günden bu yana çok büyük yol kat etmiş olup bünyesindeki 14 Fakülte, 3 Enstitü, 2 Yüksekokul ve 13 Meslek Yüksekokulu ile yükseköğretim alanında değer üretiyor. Üniversitemiz, açılan yeni bölüm ve programlarla beraber her geçen gün büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Bugüne dek toplamda 52 bin 283 öğrencimizi mezun veren Üniversitemizde halen bugün 25 bin 774 öğrencimiz eğitimöğretim hayatına devam ediyor. Bu öğrencilerimizden 5756 kıymetli gencimizi mezun edeceğiz. Öte yandan Üniversitemizi geliştirmeye yönelik gerçekleştirdiğimiz projeler, çalışmalar ve faaliyetlerle Üniversitemizin adını her sahada duyurmaya gayret sarf ediyoruz. Bu çalışmalar çerçevesinde Üniversitemizde yapımı tamamlanan İlahiyat Fakültesi binamız ve Kastamonu Meslek Yüksekokulu binamızı öğrencilerimizin hizmetine açtık. Aynı şekilde inşası biten Kastamonu Teknokent İdare ve Kuluçka Merkezimiz de yeni binasında faaliyetlerine başlamış bulunmaktadır. Bunun yanında öğrencilerimizin sosyalleşmesi açısından çok önemsediğimiz Ay Yıldız Spor ve Yaşam Merkezimiz de tamamlanarak hizmete girmiştir. Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisaslaşma çerçevesinde 'Ahşap Araştırma Geliştirme ve İnovasyon Merkezi Mobilya Eğitim ve Üretim Tesisi'nin de inşası tamamlanmış olup hizmete hazır hale gelmiştir. Bu dönemin en önemli hizmetlerinden biri de hiç şüphesiz Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanemizin afiliye edilmesi, Tıp Fakültesi öğrencilerimizin Kastamonu’da eğitim görmeye başlamasıdır. Kastamonu’da Tıp Fakültesi 100 yıllık bir hayaldi. Bu hayali yerine getirdiğimiz için ayrıca gururlu ve mutluyuz. İnşallah Tıp Fakültemiz önümüzdeki eylül ayından itibaren kendi binasında eğitim öğretim faaliyetlerini devam ettirecek. Sağlık alanındaki bir diğer güzel gelişme Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla Üniversitemiz bünyesinde Diş Hekimliği Fakültesi kurulmasıdır. İnşallah, Diş Hekimliği Fakültemizin de eğitime başlamasıyla, Kastamonu’da sağlık alanında önemli bir adım daha atılmış olacak” dedi.

Öğrencilere de seslenen Rektör Topal, “Bugün itibariyle uzun eğitim serüveninde elde ettiğiniz birikimi hayata aktaracağınız yeni bir döneme ilk adımı atıyorsunuz. İş hayatınızda ve akademik çalışmalarınızda ülkenize, milletinize, ideallerinize olan sadakatinizi asla kaybetmemelisiniz. Kalpsiz bir beden nasıl cesetten ibaretse, değerlerinden ve köklerinden kopma pahasına elde edilen kariyer ve başarı da aynı şekilde anlamsız ve ruhsuzdur. Sizlerin ne pahasına olursa olsun kazanmanın değil, hakkıyla, alın teriyle, ahlaki ilkelere ve kadim medeniyetimizin değerlerine riayet ederek kazanmanın çabası içinde olacağınıza inancım sonsuzdur. Bir üniversitenin kimliğinin mütemmim cüzlerinden birisi kuşkusuz mezunlarıdır; mezunlarının ilme, sanata, toplumsal gelişmeye katkıları; hayattaki başarıları, çabaları, duruşlarıdır. Bu nedenle, zannettiğinizden çok daha fazla, üniversitenizi hayatınız boyunca omzunuzda taşıyacaksınız. Eminim ki her biriniz, çalışma hayatında dürüst, ahlaklı, kendine güvenen gençler olarak bu ülke için değerli hizmetlerde bulunacaksınız. Biz de sizlerin başarılarınız ile övüneceğiz, gurur duyacağız. İçinde bulunduğumuz çağ, hayat boyu öğrenme, hayat boyu eğitimi sürdürme çağıdır. Eğitim hayatınızda elde ettiğiniz bilgileri sürekli güncelleyerek, bunun yanında sürekli daha ileriye taşıyarak ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma hedefine katkı vermek mesuliyetlerinizin başında gelmektedir. Hayatınız boyunca daima, haktan, adaletten, barıştan, sevgiden, saygıdan, kardeşlikten, paylaşmadan, yardımlaşmadan yana olun, bu değerlerin müdafii olun, bu ülke ve beşeriyet için umut olun. “İlim Çin'de de olsa ona talip olun” diyen bir inancın, İstanbul’un fethinde bulunmak için çölleri aşan bir azmin, gönülleri fethetmek için Orta Asya’dan Anadolu’ya gelen bir mefkurenin mirasına sahip gençler olduğunuzu unutmayın.

Kastamonu Üniversitesinden mezun olan öğrencilerin şehirde güzel günler geçirdiklerine inandığını ifade eden Kastamonu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yurt ise, “Sizlerden isteğim tarihiyle, kültürüyle ve doğasıyla ülkemizin cennet köşelerinden olan kadim şehir Kastamonu’muzu unutmamanız ve önümüzdeki süreçte Kastamonu’nun tanıtım ilçesi olmanız, bu mukaddes şehrin güzelliklerini gittiğiniz yerlerde anlatmanızdır. Yolunuz açık olsun. Kastamonu’da bulunduğunuz sürece şehrimize kattığınız her şey için şükranlarımı sunuyorum. 20212022 Akademik Mezuniyet Törenimizin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından üniversiteyi dereceyle bitiren öğrencilere başarı belgeleri ve hediyelerin takdim edildi. Mezuniyet töreni, öğrencilerin keplerini havaya atmasıyla sona erdi.

Törene Kastamonu Milletvekilleri Hakkı Köylü ve Metin Çelik ile Kastamonu Belediye Başkan Vekili Mehmet Yurt, akademik personel ile öğrenciler ve aileler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.