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Vatandaşlarla 70 kilometre yürüyen köpek, "İstiklal" ismini aldı Sokak köpeği, "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü"nün sembolü oldu Yürüyüşçülerle birlikte yürüyor, birlikte yemek yiyor, birlikte dinleniyor

İHA

Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği 95 kilometrelik güzergahta düzenlenen "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü"ne katılarak vatandaşlara eşlik eden köpek, 70 kilometre yürüdü. "İstiklal" isminin verildiği köpek, yürüyüşçülerle birlikte yemek yiyor, su içiyor, onlarla birlikte dinleniyor.

Vatandaşlarla 70 kilometre yürüyen köpek, "İstiklal" ismini aldı Sokak köpeği, "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü"nün sembolü oldu Yürüyüşçülerle birlikte yürüyor, birlikte yemek yiyor, birlikte dinleniyor

Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği 95 kilometrelik güzergahta düzenlenen "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü"ne katılarak vatandaşlara eşlik eden köpek, 70 kilometre yürüdü. "İstiklal" isminin verildiği köpek, yürüyüşçülerle birlikte yemek yiyor, su içiyor, onlarla birlikte dinleniyor.
Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği 95 kilometrelik güzergahta düzenlenen "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü", 400 kişinin katılımıyla üçüncü gününde de devam etti. Yürüyüşçüler kimi zaman sıcak hava ile kimi zaman ise şiddetli yağmur ile mücadele ediyor. Zorlu patika yollarda devam eden "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü" iç ısıtan görüntülere de sahne oluyor.
"Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü"nün ilk başladığı anda kafileye bir sokak köpeği de dahil oldu. İlk başta katılımcılar sokak köpeğinin bir süre kendileri ile yürüyeceğini, daha sonra ise ayrılacağını düşündü. Ancak, sokak köpeği yürüyüşten ayrılmayarak 70 kilometre boyunca yürüdü. İnebolu’dan Seydiler ilçesine kadar gelen sokak köpeği tüm katılımcıların dikkatini çekmeyi başardı.

"İstiklal" ismini verdiler
Sokak köpeğine katılımcılar tarafından "İstiklal" adı verildi. "İstiklal" katılımcılarla birlikte kamp yapıyor, yürüyüşçülerle birlikte yemek yiyip su içiyor. Ayrıca köpek, dinlenme aşamalarında bulduğu su birikintilerine girerek serinliyor. Sevimli halleriyle tüm yürüyüşçülerin maskotu olan köpeğe yürüyüş sonunda sembolik olarak madalya verileceği öğrenildi. Daha sonra "İstiklal"in Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı tarafından koruma altına alınacağı belirtildi.

"Onun bu duyguları hissettiğine inanıyorum"
Atatürk ve İstiklal Yolu’nu yürüyen Adem Salcıoğlu, “Köpeğimiz, İnebolu’dan bize katıldı İstiklal Yolu yürüyüşünde. Bugün üçüncü gün ve bizimle hala yürümeye devam ediyor. Akşam bizimle kamp yapıyor, sabah bizimle yola çıkıyor. Bu arkadaşımızın adı İstiklal olsun artık. Çünkü İstiklal Yolu’nun o duygusunu, o ruhunu bence hissettiği için bizimle beraber geliyor. Onun bu duyguları hissettiğine inanıyorum. Özel bir köpek” dedi.
İstiklal isimli köpeğin yürüyüş boyunca kendilerini yalnız bırakmadığını söyleyen Ayşe Kocaçolak ise, “İnebolu’dan beri üç gündür bizi takip ediyor. Gururlu bir ortam, mutlu bir ortam. İyi ki buradayız. İyi ki yaşatıyoruz tarihimizi” diye konuştu.

“Sürekli bizimle yürüdüğü için artık ismi de İstiklal koyuldu”
İstiklal Yolu’nu yürürken insanın gurur duyduğunu belirten Gökhan Kocaçolak da, “Daha önceki senelerde yürüdük, bu yılda ayrı bir güzel geçiyor. Her sene bize eşlik eden köpeğimiz bizimle birlikte. İnebolu’dan bizimle başlayıp Seydiler’e kadar bizimle geldi. Kastamonu merkeze kadar muhtemelen bizimle birlikte gelecek. Her yıl bu köpek bize eşlik ediyor. Güzel bir duygu, köpeğimizde sürekli bizimle yürüdüğü için artık ismi de İstiklal koyuldu” şeklinde konuştu.
Ayşe Karabacak da şunları kaydetti:
“Gerçekten burada çok manevi bir atmosfer var. Herkesin bu duyguyu yaşaması ve tatması gerekiyor. Biz, İnebolu’dan yürüyüşe başladığımızda yanımıza İstiklal ismini koydukları köpek bizimle beraber yürüdü. Hala da bizimle birlikte yürüyor, biz dinlendiğimizde o da dinlendi, biz yürüdüğümüzde o da yürüdü. Bizi çok farklı alanlara taşıdı açıkçası bu yürüyüşü. Herkesin bu yüzden bu yürüyüşe katılmaya davet ediyorum. Gerçekten çok farklı bir atmosfer.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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