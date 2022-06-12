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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Kitap kurtları' ödüllendirildi

İHA

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, "Yiğit İnebolu Okuyor Projesi" çerçevesinde düzenlenen kitap okuma yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

'Kitap kurtları' ödüllendirildi

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, "Yiğit İnebolu Okuyor Projesi" çerçevesinde düzenlenen kitap okuma yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yürütülen "Yiğit İnebolu Okuyor Projesi" çerçevesinde kitap okuyanlar ödüllendiriliyor. İkinci kez düzenlenen yarışmada dereceye girenlere ödülleri törenle verildi. Ödül törenine İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay ve davetliler katıldı.
Mustafa Şerbetçi İlkokulunda gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.
Programın açılış konuşmasını yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Telat Aktaş, "Eğitim kurumlarımızda 3347 öğrencimizin katılımı ile yürüttüğümüz projemizin ders yılı sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğitim öğretim sonuna yaklaştığımız bugünlerde çocuklarımıza karne hediyesi kitapların renkli dünyası olsun. Çünkü çocukların geleceklerine yapılacak en kıymetli yatırım. Ekim ayından itibaren Sayın Kaymakamımızın himayelerinde yürüttüğümüz kitap toplama kampanyası ile okul kütüphanelerimize yirmi beş bin kitap kazandırdık. Milli eğitim Bakanlığımızın 2022 yılında açıkladığı Türkiye’de öğrenci başına düşen kitap ortalaması 6,6 iken ilçemizde bu oran 17,44’tür. Bakanlığımızın Kasım ayında başlattığı 'Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi' çerçevesinde 12 okulumuzun kütüphanesini yeniden kurduk. Çocukların erken yaşta kitap okuma alışkanlığı kazanmaları, kitapları sevmeleri için uğraşıyoruz. Doğumdan itibaren çevrelerinde kitapları görmeleri, onları tutmaları, incelemeleri ve aileleri ile okumaları onlara bu alışkanlığı kazandıracaktır" dedi.
Kaymakam Ahmet Vezir Baycar ise, "Çocuklarımıza verebileceğimiz en hediye kitap okuma alışkanlığının kazandırmaktır. Ben projeyi çok başarılı buldum. Yiğit İnebolu Okuyor Projesi İnebolu’da çok güzel uygulandı. O kadar kıymetli bir şey ki bu yapılan şeyler, çocuklarımızın kitap okumaları o kadar çok kıymetli ki her biri toprağa atılan bir fidan gibi. Bunlar yeşerecek, çevremizi ülkemizi yeşillendirecek, aydınlatacak ve güzelleştirecek. Kitap okumayı kıymetini o zaman anlayacağız" diye konuştu.
Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay, projenin mnemine değinerek kitap okumanın çocukların gelişimi açısından büyük öneme sahip olduğuna dikkat çekti.
Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

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