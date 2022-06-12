Kastamonu'da sağanakta yollar çöktü

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TAŞKÖPRÜ (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde, sağanak nedeniyle meydana gelen selde, yollar zarar gördü. Kapanan 8 köyün ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor.

Kastamonu'da etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Taşköprü ilçesine bağlı Karapürçek köyü yolu ile Hamzaoğlu köyünün yolu sel nedeniyle çöktü. Yeniler Mahallesi'nde bulanan elektrik direğine yıldırım isabet etti. Hasar gören yollar nedeniyle 8 köye ulaşım, alternatif güzergahlardan sağlanıyor.

AK Parti Taşköprü İlçe Başkanı Hüseyin Erol, 2 gündür yaşanan sağanağın köy yollarında tahribata yol açtığını belirterek, "Selin zarar verdiği bölgelere giderek hasar tespiti çalışmalarına katıldım. Selin vermiş olduğu hasar, hızlı bir şekilde giderilerek kapalı olan yollar ivedilikle ulaşıma açılacaktır" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kastamonu KASTAMONU, (DHA)

2022-06-12 23:24:32



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