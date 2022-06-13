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Akrabaları ile tartışırken öldürülmüştü: Sanıklar hakim karşısına çıktı Öldürülen vatandaşın eşi: “Videolarını gördüm, eşimin korkusundan sustum”

İHA

Akrabaları ile tartışırken öldürülmüştü: Sanıklar hakim karşısına çıktı Öldürülen vatandaşın eşi: “Videolarını gördüm, eşimin korkusundan sustum”

Kastamonu’da eşi ve akrabaları ile tartıştığı sırada silahla vurulan vatandaşın ölümü ile ilgili yargılanan kuzeni ile eşi, hakim karşısına çıktı. Duruşmada ölen vatandaşın eşi, kocasının kuzeninin eşi ile ilişki yaşadığını ve bu sebeple çıkan tartışma sırasında öldürüldüğünü söyledi.
Olay, 26 Eylül 2021 tarihinde Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tarık Doğan (29) ile kuzeni Özkan G. ve eşi Cansu G. arasında evde tartışma çıktı. Tartışma sırasında Tarık Doğan, silahla vurularak hayatını kaybetti. Yaşanan olayın ardından Özkan G. ve eşi Cansu G., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak tutuklandı.
Olayın ardından sanıklar hakkında Kastamonu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ‘kasten öldürme, tasarlayarak kasten öldürme’ suçlarından dava açıldı. Olayla ilgili açılan davada tutuklu sanıklar hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Tarık Doğan’ın eşi Emine Doğan, sanıklar Özkan G. ve eşi Cansu G. ile avukatlar ve tanıklar katıldı.

“Tarık, ‘ağabey, eşinle beraber oldum’ dedi”
Duruşmada ilk olarak savunma yapan sanık Özkan G., eşi ile Tarık Doğan arasında ilişki olduğu iddialarının olduğunu ve yüzleşmek için buluştuklarında olayın yaşandığını belirterek, “Konuşurken silah sesi patladı. Bir baktım, eşim ateş etti. Daha sonrasında Tarık oturduğu yerden ayağını tuttu, ikincisinde ise karnını tuttu, kalkmaya çalıştı. Eşim silahı bana doğru doğrulttu. Üstüne yürümeye çalışırken yine silah patladı. Daha sonra kaç el patladı bilmiyorum. Emine de o ara eşimin arkasındaydı. Emine’ye seslendim. ‘Yengeni tut ‘ dedim. Daha sonra eşime bağırdım çağırdım, ‘Cansu sen ne yaptın‘ dedim. Cansu ondan sonra ağlamaya başladı. Eşim daha sonra geri adımlarla mutfağa yöneldi. Cansu mutfakta kafasına doğru silahı doğrulturken koluna vurdum, silah yere düştü. Silah yere düştükten sonra silahı buzdolabının üstüne koydum. O ara eşim ağlıyordu. Daha sonra silah orada dolu vaziyette dururken, eşime ‘Silahın şarjörünü çıkart, ağzında mermi var, patlar matlar, çıkart ‘ dedim. Eşim silahın şarjörünü çıkardı, tekrardan silahı yerine koydu ve dışarı çıktı. Eşimle mutfakta konuştuktan sonra cep telefonum çekyatın üzerindeydi, kendi telefonumu aldım, ambulansı ve jandarmayı aradım. O ara eşim Emine ile yan yanaydı. Sonra jandarma ekipleri geldi” dedi.
Daha sonra savunma yapan sanık Cansu G. ise, yüzleşmek için buluştuklarında Tarık Doğan’ın sarhoş olduğunu ve anlattıkları sırasında kontrolünü kaybederek ateş ettiğini iddia ederek, “Tarık’ın kafası çok değişikti, bayağı da sarhoştu. Tarık ‘Şimdi herkes otursun, kimseden çıt çıkmayacak, yengemin elini tuttum, benim bacağımı tuttu, beni öpmeye çalıştı‘ demeye başlayınca ben ağlayarak odadan dışarıya çıktım. Mutfağa gittim, oradan tabancayı aldım. İçeriye geldiğimde Tarık, eşime ‘ağabey yaptım‘ dediğini duyunca korkutmak için bacağına ateş ettim. Silah patladıktan sonra bacağını tuttu, ondan sonra kontrolümü kaybettiğim için hatırlamıyorum. Kontrolümü kaybettiğim için silahı eşime doğru doğrulttum. Daha sonrasında mutfağa gittim. Mutfakta kafama silahı dayadım ve ‘Ben ne yaptım, nasıl böyle bir şey yaptım’ gibi sözler sarf ederken eşim koluma vurdu. Daha sonrasında başım döndüğü için yere yığıldım, Emine Doğan beni tuttu ve ‘Abla sen haklıydın, neden yaptın, keşke yapmasaydın o benim yine de eşimdi’ diyerek bana sarıldı ve ağladı. O sırada Emine, Tarık Doğan’ın yanına gitti ve başında ağlıyordu ve ‘Ben gidelim diyordum, ben gidelim demeseydim bunlar olmazdı, keşke gelmeseydik, keşke söylemeseydim. Ben gidelim demeseydim, böyle olmazdı’ diyerek ağlamaya başladı. Ben Emine Doğan’ın telefonunu hiçbir şekilde alıkoymadım. Kendisi telefonu alıp ben ambulans ve jandarmayı araması için bağırdığımda kendisi de ‘ Kayınvalidemi arayacağım, kayınvalidemi aramam lazım’ dedi. Ben de ona ‘ Şu an kayınvalideni arama, onlar bilirse daha çok kötü olur ‘diyerek aramamasını söyledim” diye konuştu.

“Eşim ile mesajlaşmalarını gördüm, eşim inkar etti”
Duruşmada konuşan Tarık Doğan’ın eşi Emine Doğan ise, “İkisinin de dediğinin hepsi yalan. İfademde de belirttiğim gibi, başta eşime çok yardımcı oldular. Bu yardım için eşimi bağımlı yaptılar, ‘şeker’ dedikleri haplardan verdiler. Eşim onu kullandıktan sonra beni de dövüyordu, beni de aldatıyordu. Bunu herkes biliyor. Özkan G.’nin iyilik yaptığı kadar zararı da oldu. 6 senedir ben bu evde gelinim, hiçbir psikolojik sorunum yok, hap da kullanmadım. Bazı şeyleri gördüğümüz halde görmezden geldiğimiz için böyle yaptılar. Cansu G. doğumumda yanımda kaldıktan sonra her şey ortaya çıktı. Eşim ile mesajlaşmalarını gördüm, eşim inkar etti. Kaç kere yalanladılar. Videolarını gördüm, eşimin korkusundan sustum. Çünkü ortada eşimin canı, benim çocuklarımdan ayrılma durumum vardı” şekline konuştu.

“İçeriye girdiğimde eşim vurulmuştu, silah Cansu’nun elindeydi”
Olay gününü anlatan Emine Doğan, “Cansu evdeyken ‘git çocuklarına bak’ dedi. Benim odadan çıkmam ve çocuğumu kucağıma almam ile ses duydum. İçeriye girdiğimde eşim vurulmuştu, silah Cansu’nun elindeydi. Cansu, ‘mutfağa gittim’ diyor, mutfağa kimse çıkmadı. Silah ellerindeydi, ikisinden birindeydi. Bu bilerek tasarlanmış öldürmedir. Cansu, ‘biz onun telefonunu almadık’ diyor. Kaynanamı arayacağım, ben buranın adresini bilmiyorum dedim, Cansu benim elimden telefonu çekti. Cansu, ‘biz arayacağız ambulansı, biz arayana kadar kimse gelmeyecek’ dedi. Ben onun elinden telefonu çektiğim sırada kendi telefonumla eşimi aramışım, eşimin çalan telefonunu fark ettiğim anda geldi, o telefonu da elimden çekti, aramama engel oldu. Ambulansı geciktirdiler. Olan çocuklarıma oldu. Lütfen adalet yerini bulsun. İkisinden de şikayetçiyim. Herkes çoluğuyla çocuğuyla memnun, olan benim çocuklarıma oldu. Cansu eşimi vurduktan sonra ağlıyordu, zorla yapmış gibi bir hali vardı. Hatta ben ‘siz ne yaptınız’ dediğimde Özkan da ona, ‘kendi pisliğini kendin temizle’ diye bağırıyordu. Eşim vurulduktan sonra onlar çocuklarını aldı, beni 3 çocuğumla olay yerinde bıraktılar. Tarık, Özkan’ın dayısının oğlu, madem Özkan eşimin vurulmasını istemiyordu ve ‘ben yaptırmadım’ diyor. Neden bize yardımcı olmadı, kendi çocuklarını aldı ve bizi orada bıraktı” ifadelerini kullandı.

Sanıklardan biri tahliye edildi
Tarık Doğan’ın yakınları ise, Özkan G. ve Cansu G.’den şikayetçi olduklarını söyleyerek cezalandırılmasını istedi. Avukatların savunmalarının da dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti duruşmayı ileri bir tarihe erteleyerek sanık Özkan G.’nin tutukluluk süresi sebebiyle tahliyesine, sanık Cansu G.’nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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