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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnebolu'da ilkokula kazandırılan kütüphane törenle açıldı

İHA

İnebolu'da ilkokula kazandırılan kütüphane törenle açıldı

Kastamonu'nun İnebolu İlçesinde İnebolu ve Çevresi Sağlık ve Eğitim Vakfı tarafından Mehmet Bülent Özyürük İlkokulu’na kazandırılan kütüphane hizmete açıldı.
İnebolu ve Çevresi Sağlık ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Söylemezoğlu ve eşi Serdar Söylemezoğlu Mehmet Bülent Özyürük İlkokulu’na kütüphane kazandırdı. Vefat eden Dr. Salih Osmanoğlu'nun isminin verdiği Kütüphane düzenlenen törenle açıldı. Törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Telat Aktaş, Milli Eğitim Müdürlüğü şube müdürleri, Kütüphane Müdürü Recep Yamanoğlu, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hülya Karaaslan ve İnebolu ve Çevresi Sağlık ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Söylemezoğlu ve eşi Serdar Söylemezoğlu kesti.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Telat Aktaş, İnebolu ve Çevresi Sağlık ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Söylemezoğlu ve eşi Serdar Söylemezoğlu’na İnebolu’ya ve eğitime verdikleri katkı ve desteklerden dolayı teşekkür etti.
Törende konuşan İnebolu ve Çevresi Sağlık ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Söylemezoğlu, "Bizler İnebolu’ya her geldiğimize İnebolu’nun eğitiminin emin ellerde olduğunu görüyoruz. Bizler de çok mutluyuz ki İnebolu’nun Eğitiminin başındasınız. İnşallah da hep böyle devam eder, herkese teşekkür ediyorum. Kütüphanemizin İnebolu’ya ve okulumuza hayırlı uğur olmasını temenni ediyorum" dedi.

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