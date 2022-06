Jandarma Teşkilatının kuruşunun 183. yılı coşkuyla kutlandı

Kastamonu’da, Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıldönümü çerçevesinde Kastamonu’da çeşitli etkinlikler düzenlendi. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı tarafından kuruluşun 183. yıldönümü kutlamaları çerçevesinde Cumhuriyet Meydanında Şehit Şerife Bacı ve Atatürk Anıtına çelenk sunumu yapıldı. İl Jandarma Komutanı Albay Mücahit Avkıran tarafından sunulan çelenk ve anıtın selamlanmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Kastamonu İl Jandarma Komutanı Albay Mücahit Avkıran, “Bugün, mensubu olmaktan gurur duyduğumuz Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 183’üncü yıl dönümünü gururla kutlamanın onur, mutluluk e heyecanı içerisindeyiz. Başarılarla dolu 183 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı, kuruluşundan bugüne kadar yüce milletimizin engin sevgisi ve güvenliği ile kamu düzenin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır. Jandarma Genel Komutanlığı personeli olarak bizler, milletimizin bize olan bu teveccühünün bilincinde hareket ederek var olan güven be sevgi bağını korumak ve daha fazla güçlendirmek azim ve kararlığındayız. Türk milletinin sonsuz güvenine mazhar olmayı başaran Türkiye Cumhuriyeti Jandarması, kurulduğu günden bu yana günlük yaşamın her anında, ülkemizin her noktasında gecegündüz, sıcaksoğuk, yağmurçamur demeden halkımızın hizmetinde olmuş, bundan sonra da olmaya devam edecektir. Yerleşik kurum kültürü ve kimliğine sahip personeli ile jandarma, üstün birlik ve silah arkadaşlığı ruhu, vatandaşa insan merkezli, adaletli, sevgi ve şefkatle, birleştirici ve kucaklayıcı yaklaşımı ile her zaman milletin yanında yer almıştır ve yer almaya devam edecektir” dedi.

Çelenk sunma törenine, Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan ve İl Emniyet Müdürü Necati Denizci’nin yanı sıra gaziler, polisler, jandarmalar ve vatandaşlar katıldı.

