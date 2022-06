Kastamonu'da çiftçilere 16 yılda 103 milyonluk hibe desteği 19.7 milyon liralık bütçeli projede Kastamonulu çiftçilere makine ekipman dağıtımı sürüyor Belediye Başkanı Altıkulaç: “Çiftçilerimiz hiçbir enerji harcamadan arazilerini sulama kanalıyla sulayabiliyor”

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde Kastamonu'da 75 çiftçiye daha hibe destekli tarım makinesi ve ekipmanı dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca onaylanan yüzde 50 hibeli Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı çerçevesinde Kastamonu'nun 16 ilçesinde uygulanacak toplam 19.7 milyon liralık bütçeli 420 adet projede makine ekipmanlarının dağıtımı devam ediyor. Bu çerçevede Devrekani’de 1 milyon 958 bin liralık hibe desteği sağlanarak çiftçilere makine ve ekipmanları dağıtıldı. Düzenlenen törende 75 çiftçi, makine ve ekipmanlarını teslim aldı.



“Beşinci sulama kaynağı olan barajda yatırım programına alındı”

Devrekani Bıdık Çayırında gerçekleşen teslim töreninde konuşan Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, “20 yıl önce ilçemizde iki tane suni sulama yapabilmek için göletimiz bulunuyordu. Bu zaman zarfında Beyler Barajı ve Kulaksızlar Barajının devreyi girmesiyle tarım topraklarımız suya kavuşmasıyla birlikte ayrı bir önem kazandı. Kapalı devre sulama sahasıyla topraklarımızın donatılıyor olması çiftçilerimizin ürünlerini elde ederken birim maliyetini asgariye düşürmelerine ciddi bir katkı sağladı. Önümüzdeki günlerde ilçemizde 5’inci sulama kaynağı olan Çorbacı Köyü Alibey Mahallesindeki barajımızın 2023 yılında yatırım programına alınmış olması ve ihale onayının alınması da gerçekten bizi çok sevindirdi” dedi.



“Sulu tarım sayesinde özellikle pancar üretiminde 1,5 kat daha fazla verim aldık”

Makine ve ekipmanların kazandırılmasında emekleri geçen tüm yetkililere ve çiftçilere teşekkür eden Başkan Altıkulaç, “Makinelerin ilçemize gelmesiyle birlikte hem zamandan hem de iş gücünden büyük avantaj sağladık. Kulaksızlar Barajının kapalı devre sulama sistemiyle Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki hükümetimizin uygulamış olduğu ilçe topraklarımızın toplulaştırma projesi bizim tarım topraklarımıza ayrı bir anlam kattı. Sulama sahasında olan hiçbir arazimiz yoldan yoksun değil. Hiçbir arazimiz etrafına baktığınız zaman şekilsiz değil. Tüm arazilerimizin tarlalarının ortasında bir sulama kanalı bulunuyor. Çiftçilerimiz hiçbir enerji harcamadan arazilerini sulama kanalıyla sulayabiliyor. Bu ilçemiz için çok büyük bir kazanımdır. Dekara verimliliğe baktığımız zaman hayvansal üretimde de hayvan başına kilo almaya baktığımız zaman geçmiş yıllarla karşılaştırdığımızda pancar üretiminde ucuz maliyetli sulu tarıma geçildiğinde üretimde 1,5 kat daha fazla verim sergiledik. Ayrıca Kastamonu’da il genelinde Tarım ve Orman Bakanlığının onayladığı 420 adet projenin 75 tanesinin Devrekani’de olması bizleri gerçekten çok onurlandırıyor ve gururlandırıyor” diye konuştu.



“Sonbahar gibi temelini atacağız”

Tarıma Dayalı İhtisas OSB’nin Devrekani’ye kazandırılması için kısa bir sürenin kaldığını söyleyen Altıkulaç, “2 gün önce üst yapı modül projeleri ile yerleşim planı onaylandı ve 12 projenin yapılarak onaylanması gerekiyor. Kurban Bayramının akabinde de hepsinin onaylanması bekleniyor. Kısa zamanda da ihaleye çıkarak ilk kazmayı sonbahar gibi inşallah bir aksilik çıkmazsa vuracağız. 290 dekar alanda 88 tane üretim yapılacak olan parselin hazır olduğu, üreticiye buyur gel, işletmeni buraya kurabilirsin, bununla alakalı yer aramanıza gerek yok diyebileceğimiz suyu, kanalizasyonu, yolu, interneti başında olan bir alanı burada yatırım yapmak isteyen tüm üreticilerimize gösterebileceğiz. Burasını projelendirirken üretim sektöründeki her bir kesimi dikkate alarak projelendirdik. 100 başlık, 200 başlık, 500 baş ve üzeri, bir tane de 5 bin baş ve üzeri bir parsel ayırdık. Yatırım yapmak isteyen kim var ise, çevre ilçelerimizden, il merkezinden, bizden işletme isteyen olursa kendilerine bizler ziyadesiyle cevap verebileceğiz. Biz bu projemizi sadece Devrekani’nin bir projesi olarak asla görmüyoruz, görmeyeceğiz de. Bu Kastamonu’nun bir projesidir, bölgenin ve ülkenin bir projesidir” şeklinde konuştu.



“Şeker fabrikasına inen yolumuzun rehabilite edilmesini talep ediyoruz”

Şeker Fabrikasına inen yolun rehabilite edilmesini talep eden Başkan Altıkulaç, “Pandemi günlerini unutmadık daha. 35 ay önce ülke gündemimizde pandemi vardı. Biz, pandemi döneminde birçok şey olmasa da oluyor ama gıdasız olmuyor. Biz, çiftçiler ve üreticiler olarak bu ülkenin yaşayan insanların karnını doyurmak için ziyadesiyle hiç durmadan çalışmamız gerekiyor. Sayın Valim, bizim yıllardan beri bir problemimiz var. Pancar üretiminde ilçemiz ciddi bir aşama kaydetti. 45 yıl önce üretimimiz 40 bin ton iken şimdi bu üretim 150 bin ton hedeflediler. Bu yılda yaklaşık 115 bin ton üretim bekleniyor. Devrekani’nin Şeker Fabrikasına çok yakın bir yolu var. Ama bu yolun rehabilitasyonu gerekiyor. Eski Kastamonu yolu diye tabir ettiğimiz bu yolu sizlerin talimatlarınızla eğer kısa sürede rehabilite edip çiftçilerimizi şeker fabrikasına o yoldan kısa bir şekilde gönderebilirsek bu bizim için ayrı bir kazanım olacaktır. Üreticilerimizin bu noktada istekleri vardır” ifadelerini kullandı.



“Kastamonu’ya 2006 yılından bu tarafa 103 milyonluk hibe ödemesi yaptık”

2006 yılından bu tarafa Kastamonu’da yaklaşık 207 milyona yakın proje bütçesinin bulunduğunu belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu ise, şöyle konuştu:

“Dolayısıyla bakanlığımızın ödemiş olduğu hibe tutarı da 103 milyon civarındadır. Devrekani, Kastamonu’nun tarımsal lokomotiflerinden bir tanesidir. Gerek bitkisel üretim gerekse hayvancılık anlamında önemli bir potansiyele sahiptir. Özellikle son yıllardaki yatırımlarla birlikte daha da hızlandı ve koşmaya devam ediyor. Burada 112 bin ton şeker pancarı üretimi oluyor, yine 6 bin tona yakın yağlık ayçiçeği, 5 bin tona yakın patates üretimi, 5 bin tona yakında çekirdeklik ayçiçeği üretimimiz mevcut. Bu yatırımlarla birlikte ilçemize büyük işletmelerde geliyor, özellikle hayvancılık alanında işletmeleri daha çok görüyoruz. Bu işletmelerle birlikte hayvancılık için yem bitkisi ekilişlerinde ciddi bir miktarda artış oldu, 40 bin tonun üzerinde bir yem bitkisi üretimimiz mevcut. Dolayısıyla hem süt üretiminde hem de hayvancılığın gelişmesinde önemli lokomotif ilçelerimizden bir tanesi oldu. Birde bunlara ek olarak İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulacak. Bunun şu anda alt yapı ve üst yapı projeleri onaylandı. Yakında ihale süreci ile birlikte bu yıl içerisinde temeli de atılacak. Seneye de bu projede ilçemizde uygulanmış olacak. Bu proje ile birlikte zaten hayvancılığın önemli merkezlerinden birisine adaydı Devrekani, bu çerçevede gerek bölgenin gerekse ülkemiz açısından büyük bir değer katacaktır.”



“75 makinenin toplam bütçesi 4 milyon civarıdır, bunun 2 milyonu hibedir”

2007 yılından itibaren Devrekani’ye yaklaşık ödenen hibe miktarının 4,5 milyon lira olduğunu söyleyen Tankıkulu, “Bununla birlikte bireysel sulama sistemleri de bulunuyor. Yaklaşık 3 milyon liraya bireysel sulama sistemleri içinde ödeme yaptık. Hepsini topladığımızda Devrekani’ye yaklaşık 15 milyon liralık bir hibe ödemesi olmuştur. Bu da burada 30 milyon liralık bir yatırımın gerçekleştiğini gösteriyor. Bakanlığımıza 655 proje göndermiştik. Bunların 420 tanesi onaylandı. Burada 20 milyon liralık bir proje tutarı vardı, yüzde 50 hibeli yani 10 milyon lirası bakanlığımız tarafından karşılanacak. Burada 75 makinenin toplam bütçesi 4 milyon civarıdır. 2 milyonu bakanlığımız tarafından yine ödenecektir” şeklinde konuştu.



“Devrekani, tarımda ve hayvancılıkta bizim gururumuz”

Devrekani’nin tarımda ve hayvancılıktı kendilerine gurur olduğunu söyleyen Vali Avni Çakır, “Geleceğin tarımda olduğu düşüncesiyle çiftçimizin her zaman daha da güçlenmesi, daha da çok toprakla buluşması, tarımını yaparken gelişen teknolojik imkanlardan en üst seviyeden faydalanması noktasında ve ticari kazancın işine bağlı olarak artmasında hem tarımda hem hayvancılıkta bizlerde arkadaşlarımızla yoğun bir çaba içerisindeyiz. Kastamonu’da 655 proje teklifini bakanlığa gerçekleştirdik, bugün itibariyle 420 projemizin de kabulü geldi. Kısa sürede de bunların dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Makine ekipman yanında Kastamonu’da tarımın güçlü olduğu alanlarda ya da zayıf olduğu alanlarda yani güçlendirmek istediğimiz alanlarda da vatandaşlarımıza çeşitli projelerde destek olmaya çalışıyoruz. Devrekani, bizim tarımda ve hayvancılıkta Kastamonu olarak gururumuz. Sadece bölgemizde değil, Karadeniz Bölgesinde ve bulunduğu coğrafyanın büyük bir alanında rakipsiz, özellikle hayvancılık konusunda. Tarımda da her geçen gün üzerine daha da katarak üretimini arttıran bir ilçemiz. Bunların daha da artarak devam etmesini temenni ediyoruz” dedi.



“Makine almakta zorlandığımız bir dönemde böyle kolaylık sağlanmasını önemsiyoruz”

Habeşli köyünde tarım ve hayvancılıkla uğraşan Ender Başören ise, “Geçen yıl almış olduğum sulama ekipmanı ile 75 dönüm yonca tarlasında sulama ekipmanı almadan önce kuru tarım yapıyordum. İki sefer biçerek ürün alıyordum. Sulama ekipmanı aldıktan sonra aynı araziden 45 defa biçim yaparak daha fazla ürün elde ettim ve dolayısıyla daha fazla para kazanmaya başladım. Bu yılda ot, çalı, çim biçme diye tabir ettiğimiz makineyi alarak daha düzgün etkin bir hazırlık yaparak yaklaşık yüzde 30 yakıttan ve zamandan daha çok tasarruf etmemizi sağlayacak olan makineyi alacağım inşallah. Devletimizin bu şekildeki hibe desteklerini almakta zorlandığımız makine ekipmanları kolaylıkla alıyor ve tarımda kolaylıklara, ayrıca teknolojik imkanlara kavuşarak ürünlerimize daha fazla artış sağlamasına sebep oluyor. Önümüzdeki yıllarda da makine ekipman desteklerinin artarak devam etmesini talep ediyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından halk oyunları gösterisi yapıldı. Gösteriden sonra 75 çiftçiye, makine ve ekipmanları dağıtıldı. 16 ilçede uygulanacak toplam 19.7 milyon lira bütçeli 420 adet KKYDP projesi çerçevesinde Devrekani ilçesine 1 milyon 958 bin liralık hibe desteği sağlanacak.

