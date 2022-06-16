Kastamonu'da Mayıs'a 507 konut el değiştirdi

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Mayıs ayında 507 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı, 2022 yılı Mayıs ayı Konut Satış İstatistiklerini açıkladı. Verilere göre , Kastamonu genelinde Mayıs ayında 507 konut satıldı. Konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 80,4 oranında arttığı görüldü. Kastamonu merkez ilçesinde ise Mayıs ayında 264 adet konut satıldı. Kastamonu merkez ilçesinde satılan konut sayısının Kastamonu genelindeki payı yüzde 52,1 oldu. Mayıs ayında Kastamonu, konut satış sayısı bakımından 51. il oldu.

Mayıs ayında Kastamonu genelinde ipotekli konut satışlarının rakamı ise 136 adet olarak açıklandı. İpotekli konut satışlarının önceki yılın aynı ayına göre yüzde 325,0 arttığı görüldü. İpotekli satılan konutların toplam konut satışları içinde payı yüzde 26,8 olarak gerçekleşti. İpotekli satılan konutların 51 tanesi ilk defa satılan konutlardan oluşurken 85 tanesinin ise ikinci el satış olduğu görüldü. Diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,0 oranında artarak 371 adet oldu. Mayıs ayında diğer satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 73,2 olarak hesaplandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.